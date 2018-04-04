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15:24 (мск), источник: Lenta.Ru

«Гоша Рубчинский» прекратил существование

Самый успешный за границей российский дизайнер последних лет Гоша Рубчинский закрывает свой именной бренд. Последним, что сделал Рубчинский под своим именем, были коллекция осень-зима 2018−2019 и ее показ в Екатеринбурге. Дизайнер собирается продолжить свое сотрудничество с брендом Comme des Garçons.

Самый успешный за границей российский дизайнер последних лет Гоша Рубчинский закрывает свой именной бренд, сообщает L’Officiel.

Последним, что сделал Рубчинский под своим именем, были коллекция осень-зима 2018−2019 и ее показ в Екатеринбурге. Это шоу российского дизайнера оказалось на последнем месте в рейтинге разнообразия модных показов мужской одежды 2018 года. Основным критерием было число темнокожих и азиатов, которые участвовали в шоу в качестве моделей, а на показе Рубчинского в Екатеринбурге были исключительно модели славянского типа внешности.

Дизайнер собирается продолжить свое сотрудничество с брендом Comme des Garçons.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное). Сотрудничал с брендами Burberry, adidas и другими.

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