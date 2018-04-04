«Гоша Рубчинский» прекратил существование
Самый успешный за границей российский дизайнер последних лет Гоша Рубчинский закрывает свой именной бренд. Последним, что сделал Рубчинский под своим именем, были коллекция
Самый успешный за границей российский дизайнер последних лет Гоша Рубчинский закрывает свой именной бренд. Последним, что сделал Рубчинский под своим именем, были коллекция
Самый успешный за границей российский дизайнер последних лет Гоша Рубчинский закрывает свой именной бренд, сообщает L’Officiel.
Последним, что сделал Рубчинский под своим именем, были коллекция
Дизайнер собирается продолжить свое сотрудничество с брендом Comme des Garçons.
Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное). Сотрудничал с брендами Burberry, adidas и другими.
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