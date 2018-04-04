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15:19 (мск), источник: Uralpress.ru

Субботники в Челябинской области пройдут с 12 апреля по 5 мая 2018 года

Весенние субботники по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов от накопившегося за зиму мусора пройдут в Челябинской области с 12 апреля по 5 мая 2018 года.

Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Борисом Дубровским, размещено на официальном сайте правительства области.

Главам муниципалитетов и руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности предложено провести субботники в следующие дни: 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля, а также 3, 4 и 5 мая. «Традиционно это вторая половина недели — четверг, пятница и суббота», — уточнил заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. К работам по очистке территорий от зимних накоплений мусора рекомендуется привлечь жителей, в том числе студентов и школьников.

Кроме того, по распоряжению губернатора создан областной штаб по проведению весенних субботников. Его возглавил министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин. В состав штаба включены руководители всех ведомств, которые задействованы наведении порядка на улицах южноуральских городов — министр культуры Алексей Бетехтин, министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик, министр образования и науки Александр Кузнецов, министр здравоохранения Сергей Приколотин, начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков, начальник государственной жилищной инспекции Олег Датских.

Штаб будет осуществлять контроль и анализ проводимых работ. В срок до 15 мая 2018 года представит обобщенную информацию главе Челябинской области. В состав штаба вошли, а именно региональных министерств строительства и инфраструктуры, культуры, образования, дорожного хозяйства и транспорта, а также здравоохранения.

В министерстве строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства области уточнили, что в 2017 году в массовых субботниках приняли участие 21 тысяча предприятий и 546 тысяч человек.

Для уборки мусора было привлечено более 10 тысяч единиц техники, вывезено около 150 тысяч кубических метров мусора.

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