Субботники в Челябинской области пройдут с 12 апреля по 5 мая 2018 года
Весенние субботники по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов от накопившегося за зиму мусора пройдут в Челябинской области с 12 апреля по 5 мая 2018 года.
Весенние субботники по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов от накопившегося за зиму мусора пройдут в Челябинской области с 12 апреля по 5 мая 2018 года.
Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Борисом Дубровским, размещено на официальном сайте правительства области.
Главам муниципалитетов и руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности предложено провести субботники в следующие дни: 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля, а также 3, 4 и 5 мая. «Традиционно это вторая половина недели — четверг, пятница и суббота», — уточнил заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. К работам по очистке территорий от зимних накоплений мусора рекомендуется привлечь жителей, в том числе студентов и школьников.
Кроме того, по распоряжению губернатора создан областной штаб по проведению весенних субботников. Его возглавил министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин. В состав штаба включены руководители всех ведомств, которые задействованы наведении порядка на улицах южноуральских городов — министр культуры Алексей Бетехтин, министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик, министр образования и науки Александр Кузнецов, министр здравоохранения Сергей Приколотин, начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков, начальник государственной жилищной инспекции Олег Датских.
Штаб будет осуществлять контроль и анализ проводимых работ. В срок до 15 мая 2018 года представит обобщенную информацию главе Челябинской области. В состав штаба вошли, а именно региональных министерств строительства и инфраструктуры, культуры, образования, дорожного хозяйства и транспорта, а также здравоохранения.
В министерстве строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства области уточнили, что в 2017 году в массовых субботниках приняли участие 21 тысяча предприятий и 546 тысяч человек.
Для уборки мусора было привлечено более 10 тысяч единиц техники, вывезено около 150 тысяч кубических метров мусора.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.