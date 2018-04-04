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15:17 (мск), источник: Om1.ru

В Омске началась регистрация на «Тотальный диктант»

Свои заявки на сайте оставили более 400 человек.

Сегодня, 4 апреля, началась регистрация на одно из самых популярных просветительских мероприятий в городе.

Подать заявку на участие в диктанте можно на официальном сайте мероприятия. На данный момент зарегистрировано более 400 человек. Желающим проверить свою грамотность лучше поторопиться, ведь количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно через аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook либо создать учетную запись на сайте.

Известно, что текст к диктанту подготовила Гузель Яхина. Отметим, что текст войдет в роман писательницы под названием «Дети мои».

Добавим, что «Тотальный диктант» пройдет в нескольких корпусах ОмГУ, в сквере «Птичья Гавань», в Омской библиотеке имени Пушкина, в ОмГПУ, в ОмГТУ, в школах и других городских площадках. Мероприятие состоится 14 апреля в 14.00.

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