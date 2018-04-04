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16:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Р. Минниханов положительно оценил опыт применения системы АПК «Безопасный город»

(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). В Казанском Кремле в режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное заседание Совета Безопасности РТ, Координационного совещания по обеспечению правопорядка в РТ и антитеррористической комиссии в РТ под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Одной из тем заседания стало дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в муниципальных районах и городских округах республики.

В работе приняли участие Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Мэр Казани Ильсур Метшин и другие главы муниципальных образований, руководители министерств, ведомств и профильных организаций.

Рустам Минниханов отметил, что обеспечение безопасности граждан — это важнейшая задача органов государственного управления. Развитие современного общества невозможно без широкого внедрения информационных технологий во все сферы жизни, в том числе и в сферу безопасности, считает Президент РТ. Одним из таких примеров является аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Глава республики положительно оценил эффективность системы видеонаблюдения и отметил, что она позволяет существенно улучшать показатели раскрываемости преступлений. Так, только в 2017 году с помощью камер видеонаблюдения удалось раскрыть 669 преступлений, выявить 5476 административных правонарушений.

Как рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, из 52 систем, входящих в список Единых Требований к техническим параметрам сегментов «Безопасного города», в республике создано и внедрено 47 систем. Он предложил развивать комплекс «Безопасный город» и рассматривать ЕДДС как ситуационные центры на муниципальном уровне, которые имеют возможность круглосуточно мониторить текущую обстановку в районе по данным, полученным с обозначенных систем.

«Важно, чтобы это был своего рода ситуационным центром района, который может оперативно предоставлять информацию, как задействованным службам, так и руководству района», — отметил докладчик.

Отдельно Рустам Нигматуллин остановился на интегрируемых системах. Так, система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» функционирует на всей территории Татарстана. Ежегодно принимается порядка 2 млн вызовов, при этом более 30% вызовов требует комплексного реагирования нескольких служб. Проведено сопряжение с государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», терминалами которой сейчас оборудуются все новые автомашины. Сотрудники Службы 112 ежедневно принимают вызовы из этой системы. Система взята за основу в качестве интегрирующей платформы «Безопасного города» в целях экономии финансовых средств. Все взаимодействующие экстренные оперативные службы и ЕДДС районов оснащены рабочими местами Системы-112 — их по всей республике установлено свыше 500.

По системе видеонаблюдения совместно с МВД, МЧС, муниципальными органами власти и ПАО «Таттелеком» проделана большая работа. На сегодня установлено и функционирует 17 тыс. 353 видеокамеры, из них в местах массового пребывания людей — 2 тыс. 571, на территории многоквартирных домов — 14 тыс. 782 видеокамеры. «В 2018 году мы планируем сделать доступным просмотр изображения со всех камер, установленных в местах массового скопления людей и на территориях многоквартирных домов», — добавил Рустам Нигматуллин.

«У нас выстроена мощная система, ее надо адаптировать. В ближайшее время все программные продукты нужно обобщить, чтобы система работала для тех задач, которые нужны республике и нашим правоохранительным органам. Много преступлений удается раскрыть именно благодаря системе видеонаблюдения. Кроме того, решаются вопросы по обеспечению безопасности во дворах, микрорайонах», — заключил Рустам Минниханов и предложил транслировать опыт муниципалитетов-лидеров в части развития системы АПК «Безопасный город».

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