Прокуратура РК открыла горячую линию по вопросам пожарной безопасности

«По телефону (3652) 550−399 граждане могут сообщить об известных им фактах невыполнения условий, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности, прежде всего, в торговых центрах, развлекательных комплексах, а также в других местах массового пребывания людей», — отметили в пресс-службе.

Ранее была проведена проверка противопожарной сигнализации в симферопольском цирке и симферопольском кинотеатре, а также проведены учения по эвакуации на случай пожара в симферопольском ТРЦ. Накануне также сообщалось, что сотрудники МЧС проверят 21 объект в Крыму, где зафиксировано массовое пребывание людей.