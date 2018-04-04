Прокуратура РК открыла горячую линию по вопросам пожарной безопасности
Номер горячей линии — (3652) 550−399.
Номер горячей линии — (3652) 550−399.
Крымская прокуратура открыла горячую телефонную линию, куда жители полуострова смогут пожаловаться на несоблюдение мер противопожарной безопасности, передает
«По телефону (3652) 550−399 граждане могут сообщить об известных им фактах невыполнения условий, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности, прежде всего, в торговых центрах, развлекательных комплексах, а также в других местах массового пребывания людей», — отметили в
Ранее была проведена проверка противопожарной сигнализации в симферопольском цирке и симферопольском кинотеатре, а также проведены учения по эвакуации на случай пожара в симферопольском ТРЦ. Накануне также сообщалось, что сотрудники МЧС проверят 21 объект в Крыму, где зафиксировано массовое пребывание людей.
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