Отель Double Tree by Hilton на ул. Ак. Блохиной в Нижнем Новгороде не откроется к ЧМ-2018

Согласно информации, реализация проекта инвестором ООО «Весенние инвестиции» временно приостановлена «с учетом коньюнктуры гостиничного рынка в Нижнем Новгороде». Инвестиции в проект планировались в размере около 1,5 млрд рублей, а срок его реализации изначально был обозначен 2016 годом.

Напомним, что компания также строила отели Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на Театральной площади (достроен), отель IBIS Stadium в километровой зоне от нового футбольного стадиона и гостиницу на месте Дома крестьянина на улице Алексеевской. Последние два должны были открыться еще в 2017 году, однако на данный момент строительство на всех объектах приостановлено на неизвестный срок.