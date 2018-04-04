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16:01 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Отель Double Tree by Hilton на ул. Ак. Блохиной в Нижнем Новгороде не откроется к ЧМ-2018

Отель Double Tree by Hilton на ул. Ак. Блохиной в Нижнем Новгороде не откроется к Чемпионату мира по футболу — 2018. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве культуры Нижегородской области 4 апреля 2018 года.

Источник: Reuters

Согласно информации, реализация проекта инвестором ООО «Весенние инвестиции» временно приостановлена «с учетом коньюнктуры гостиничного рынка в Нижнем Новгороде». Инвестиции в проект планировались в размере около 1,5 млрд рублей, а срок его реализации изначально был обозначен 2016 годом.

Напомним, что компания также строила отели Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на Театральной площади (достроен), отель IBIS Stadium в километровой зоне от нового футбольного стадиона и гостиницу на месте Дома крестьянина на улице Алексеевской. Последние два должны были открыться еще в 2017 году, однако на данный момент строительство на всех объектах приостановлено на неизвестный срок.

Также напомним, что недостроенная гостиница IBIS Stadium будет закрыта фальш-фасадом за 2 млн рублей.

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