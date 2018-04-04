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17:41 (мск), источник: Newsroom24.ru

Кратковременные отключения телерадиовещания возможны 5 апреля в Нижнем Новгороде

В этот день на телебашне будут проводиться работы по настройке светотехнического оборудования.

Источник: Reuters

Кратковременные отключения телерадиовещания возможны 5 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщат пресс-служба Нижегородского филиала РТРС.

Как отмечается в сообщении, отключения необходимы для безопасного проведения работ по настройке светотехнического оборудования, установленного на телебашне.

В частности, с 01:00 до 05:00 будет ограничено вещание:
— первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2);
— аналоговых каналов «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «Волга», «Домашний», «Рен-ТВ», «Ю», «ТВ-3», «Звезда», «Disney», «Че», «ТНТ4», «Пятница»;
— радиостанций «Радио Маяк», «Вести FМ», «Наше Радио», «NN-Radio», «Серебряный Дождь», «Радио Рекорд», «Авторадио», «Радио Рандеву», «Радио Дача», «Love Radio», «Ретро FM», «Бизнес FM», «DFM».

В пресс-службе напомнили, что архитектурное освещение телебашни — это проект, инициированный РТРС и реализуемый при участии правительства Нижегородской области. Проектом предусмотрено создание световой композиции, символизирующей «Волго-Окский маяк». Современная АХП позволит «заливать» инженерное сооружение различными цветами и воспроизводить множество динамических визуальных сценариев.

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