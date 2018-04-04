В Ростовской области выросло число заболевших гриппом

По данным ведомства, в поликлиники и больницы Дона обратились в общей сложности 13,7 тысячи пациентов, которым был поставлен диагноз ОРВИ. При этом среди них около четырех тысяч — это жители Ростова-на-Дону. Эпидемиологи отмечают, что количество заболевших ниже, чем неделей ранее. А вот число пациентов, которым был поставлен диагноз «грипп» стало, напротив, больше. Так лабораторно были исследованы анализы 152 заболевших. И вирусы гриппа были определены у 24 дончан. В частности, лидирует штамм типа А (H1N1)pdm09, на втором месте — А (H3N2), на третьем — В.