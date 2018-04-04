В Ростовской области выросло число заболевших гриппом
Еще наши бабушки говорили: весна красна, да обманчива. Эту пословицу подтверждают цифры, которые в среду, 4 апреля, озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзор.
Еще наши бабушки говорили: весна красна, да обманчива. Эту пословицу подтверждают цифры, которые в среду, 4 апреля, озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзор.
По данным ведомства, в поликлиники и больницы Дона обратились в общей сложности 13,7 тысячи пациентов, которым был поставлен диагноз ОРВИ. При этом среди них около четырех тысяч — это жители
— Групповой заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в области не зарегистрировано, — уточнили в Управлении, и посоветовали не заниматься самолечением, а обращаться к врачам при малейших проявлениях болезни.
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