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16:12 (мск), источник: РИА Крым

На Украине сообщили, когда пройдет суд по капитану «Норда»

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Крым. Заседание суда по избранию меры пресечения капитану крымского судна «Норд» состоится в среду или четверг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря так называемой «прокуратуры АРК» Татьяну Тихончик.

Источник: AP 2018

«Еще время не назначено. Сегодня или завтра», — сказала она.

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Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море с 10 членами экипажа (все — граждане РФ), после чего суд арестовал сейнер. На членов команды составлены административные протоколы, а капитану Владимиру Горбенков предъявлено подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже его доставили в херсонское управление СБУ для избрания меры пресечения.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Ранее Горбенков в открытом обращении заявил, что экипаж подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и пограничников.

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