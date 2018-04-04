На Украине сообщили, когда пройдет суд по капитану «Норда»

«Еще время не назначено. Сегодня или завтра», — сказала она.

Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море с 10 членами экипажа (все — граждане РФ), после чего суд арестовал сейнер. На членов команды составлены административные протоколы, а капитану Владимиру Горбенков предъявлено подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже его доставили в херсонское управление СБУ для избрания меры пресечения.