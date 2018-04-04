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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В честь Дня основания Петербурга по Невскому проедет ретро-парад

К участию в мероприятии пригласили всех владельцев уникальных автомобилей.

26 мая в в честь дня города в центре Петербурга пройдет парад ретро-транспорта. Раритетные автобусы, троллейбусы, мотоциклы, грузовые и легковые автомобили проедут колонной по Невскому проспекту.

После этого весь день уникальная техника будет стоять на Инженерной улице, где все желающие смогут ее осмотреть и сфотографировать.

Точное количество ретро-автомобилей, которые проедут по Невскому, пока неизвестно. «Пассажиравтотранс» обратился ко всем владельцам уникальных транспортных средств с предложением присоединиться к праздничному параду. Заявки от них будут принимать до конца апреля. — Мы хотим провести в полной мере городское, общенародное мероприятие, в котором примет участие как можно большее число энтузиастов, — рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе «Пассажиравтотранса» и подчеркнули, что в прошлом году в параде приняли участие 145 автомобилей.

На данный момент участие в шествии подтвердили коллекционеры и музеи транспортных компаний из Петербурга и других городов России, а также Эстонии, Финляндии и Венгрии. Среди премьер этого года — передвижная ТВ-станция ЛиАЗ-5932 «Магнолия», которую использовали для трансляции Олимпиады-80.

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