В честь Дня основания Петербурга по Невскому проедет ретро-парад

26 мая в в честь дня города в центре Петербурга пройдет парад ретро-транспорта. Раритетные автобусы, троллейбусы, мотоциклы, грузовые и легковые автомобили проедут колонной по Невскому проспекту.

После этого весь день уникальная техника будет стоять на Инженерной улице, где все желающие смогут ее осмотреть и сфотографировать.

Точное количество ретро-автомобилей, которые проедут по Невскому, пока неизвестно. «Пассажиравтотранс» обратился ко всем владельцам уникальных транспортных средств с предложением присоединиться к праздничному параду. Заявки от них будут принимать до конца апреля. — Мы хотим провести в полной мере городское, общенародное мероприятие, в котором примет участие как можно большее число энтузиастов, — рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе «Пассажиравтотранса» и подчеркнули, что в прошлом году в параде приняли участие 145 автомобилей.