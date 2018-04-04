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15:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

У Пермской кадетской школы появится новый корпус на 800 учеников

ПЕРМЬ, 4 апреля, ФедералПресс. В Мотовилихинском районе появится второй корпус Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А. В. Суворова. В нем смогут учиться 800 школьников.

Сегодня постановлением краевого правительства земельный участок, расположенный по адресу ул. Ивана Франко, 49, передан из краевой собственности городу Перми.

Как пояснили в министерстве образования и науки Пермского края, сейчас на этом участке располагается 5-ти этажное здание бывшего учебного заведения начального профессионального образования, работа которого была прекращена в 2011 году. Здание было передано под нужды образования города Перми. Предполагается, что после реконструкции новый корпус школы сможет принять своих учеников в 2021 году, а площадь участка позволит построить рядом с новым корпусом спортивную площадку и плац.

На заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что строительство школ и детских садов — лучший стимул для повышения рождаемости: «Нам нужно в тех точках, где оказалась несбалансированная застройка, в скорейшем режиме обеспечить места в ясельных, детсадовских группах и школах. Именно поэтому значительная часть наших усилий направлена на создание этой инфраструктуры, без которой говорить о поддержке рождаемости бессмысленно».

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