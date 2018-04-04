У Пермской кадетской школы появится новый корпус на 800 учеников

Как пояснили в министерстве образования и науки Пермского края, сейчас на этом участке располагается 5-ти этажное здание бывшего учебного заведения начального профессионального образования, работа которого была прекращена в 2011 году. Здание было передано под нужды образования города Перми. Предполагается, что после реконструкции новый корпус школы сможет принять своих учеников в 2021 году, а площадь участка позволит построить рядом с новым корпусом спортивную площадку и плац.