Ученый показал удивительные снимки городов, сделанные со спутника
И это совсем не похоже на
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И это совсем не похоже на
Бывший ученый NASA, а теперь сотрудник спутниковой компании Planet Labs Роберт Симмон показал удивительные снимки разных уголков планеты, сделанных из космоса.
Используя 13 орбитальных спутников SkySats, которые круглосуточно снимают планету с высоты 450 километров, он создал невероятные фото, показывающие города и природу с необычного ракурса.
Обычно орбитальные снимки делаются «прямо вниз» — в них не видно объема, и они похожи на нарисованные карты. Но Симмон перенастроил спутники, которые теперь фотографирует землю под углом 60−70°, а потому на фото можно рассмотреть все величие гор или небоскребов.
An irony of the Space Age is that the Earth appears flat when you look straight down. But if you look from the *side* … https://t.co/uRa0QwmCY5 High-res oblique imagery from @planetlabs pic.twitter.com/02bl8LbG3E— Rob Simmon (@rsimmon) March 29, 2018
Breathtaking off-nadir images captured by @planetlabs high-resolution SkySat constellation. This one, in particular, brings back fond memories for me and @Tori_Fry https://t.co/BNPnAUAjpR pic.twitter.com/VjoDRGZ6mk— Daniel McKinnon (@danielmckinn0n) March 30, 2018
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