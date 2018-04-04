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16:06 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученый показал удивительные снимки городов, сделанные со спутника

И это совсем не похоже на обычные фото

Источник: Reuters
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Бывший ученый NASA, а теперь сотрудник спутниковой компании Planet Labs Роберт Симмон показал удивительные снимки разных уголков планеты, сделанных из космоса.

Используя 13 орбитальных спутников SkySats, которые круглосуточно снимают планету с высоты 450 километров, он создал невероятные фото, показывающие города и природу с необычного ракурса.

Обычно орбитальные снимки делаются «прямо вниз» — в них не видно объема, и они похожи на нарисованные карты. Но Симмон перенастроил спутники, которые теперь фотографирует землю под углом 60−70°, а потому на фото можно рассмотреть все величие гор или небоскребов.

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