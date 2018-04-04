Ученый показал удивительные снимки городов, сделанные со спутника

Обычно орбитальные снимки делаются «прямо вниз» — в них не видно объема, и они похожи на нарисованные карты. Но Симмон перенастроил спутники, которые теперь фотографирует землю под углом 60−70°, а потому на фото можно рассмотреть все величие гор или небоскребов.