Биологи выяснили, зачем японские макаки постоянно сидят в гейзерах

«Наши наблюдения показывают, что горячие ванны помогают обезьянам не только спасаться от холодов, но и снимать стресс, связанный с зимой, что, в общем-то, характерно и для людей. Эта уникальная черта снежных макак стала наглядной демонстрацией того, как гибкость поведения помогает им выживать в чрезвычайно холодном климате», — заявила Рафаэла Такесита (Rafaela Takeshita) из Киотского университета (Япония).

Баня по-японски

Японские макаки (Macaca fuscata) пока остаются самыми «северными» приматами Земли, помимо человека, кому удалось адаптироваться к жизни в умеренных широтах, где температуры нередко опускаются ниже нуля в зимние и осенние месяцы. Они живут в крупных группах из нескольких десятков особей, в которых обычно доминируют самки.

Одна из самых необычных особенностей этих приматов заключается в том, что эти макаки очень любят гейзеры, горячие источники и прочие вулканические водоемы, в водах и у берегов которых они проводят практически все зимнее время. Что интересно, подобная привычка появилась у обезьян относительно недавно, в середине прошлого века, и с тех пор эта традиция распространилась по всей популяции макак, живущих рядом с вулканами.

Многие обыватели и натуралисты, как рассказывает Такесита, давно считают, что обезьяны отправляются в «зимние бани» для того, чтобы согреться в особенно холодные зимние дни. Несмотря на всю логичность этой идеи, до настоящего времени никто не проверял, как подобные «водные процедуры» влияют на здоровье приматов и шансы их выживания.

Такесита и ее коллеги подтвердили, что это так, и раскрыли несколько интересных особенностей этой стратегии поведения макак, наблюдая за жизнью примерно дюжины самок, живущих на территории парка обезьян Дзигокудани. Он находится в горловине вулкана Куттара, взорвавшегося примерно 20 тысяч лет назад, благодаря чему на его территории присутствует множество гейзеров и горячих источников, которые периодически посещают обезьяны.

Как отмечает приматолог, ее команду интересовало не только то, как часто и когда обезьяны принимали горячие ванны, но и то, как они влияли на работу их организма. Для этого ученые собирали образцы испражнений макак и замеряли уровень глюкокортикоидов, гормонов стресса, внутри них.

Зимние квартиры

Концентрация этих веществ, по словам ученых, может повышаться в крови людей и приматов не только во время сложных жизненных ситуаций, но и при постоянной физической нагрузке на организм, в том числе и тогда, когда обезьянам холодно или жарко.

Сравнивая доли этого гормона в их организме до начала купаний и после них, ученые надеялись понять, действительно ли макаки используют их для обогрева, или же «бани» им нравятся по другим, социальным причинам. Параллельно ученые следили за тем, как общались между собой подчиненные и доминирующие самки для учета того, как социальные взаимодействия могли влиять на уровни глюкокортикоидов.

Как показали эти наблюдения, макаки действительно используют горячие ключи Куттары для обогрева — они чаще посещали «бани» и проводили там больше времени в особенно холодные недели зимы. После каждого сеанса купания уровень гормонов стресса в их крови заметно понижался, что было характерно не только для доминирующих, но и подчиненных самок.

Благотворный эффект от «бань» был примерно одинаковым и для тех, и для других обезьян по одной простой причине — «альфа-макакам» приходилось тратить много сил и энергии на то, чтобы конфликтовать с подчиненными особями и отгонять их от «бани». Поэтому они постоянно испытывали высокий уровень стресса, который лишь частично нивелировался более длительными купаниями.

Что интересно, подобные водные процедуры столь сильно расслабляли обезьян, что те не обращали внимания на огромное количество туристов, которые посещают Дзигокудани в его рабочие дни. Уровень стресса в это время не сильно отличался от тех показателей, которые были зафиксированы во время выходных.