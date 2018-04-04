Стал известен титул нерожденного ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Об этом сообщает портал Popsugar.

Согласно данным королевского историка Марлен Коэниг, официальным титулом ребенка станет Его или Ее Королевское Величество Принц или Принцесса Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Однако Кейт и Уильям — герцог и герцогиня Кембриджские, следовательно, к новорожденному младенцу нужно будет официально обращаться как к Его/Ее Королевскому Величеству Принцу/Принцессе, дальше следует имя, Кембриджской.