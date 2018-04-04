Текст Тотального диктанта в Иркутске прочтёт поэтесса Ирина Астахова
Всемирная акция пройдёт 14 апреля в 75 странах мира.
Всемирная акция пройдёт 14 апреля в 75 странах мира.
Известно, что в Красноярске текст надиктует шоумен Михаил Шац, а в Таллине — актёр Виктор Сухоруков. Главной площадкой Тотального диктанта выбрали Владивосток.
Текст Тотального диктанта в Иркутске прочтёт поэтесса Ирина Астахова.
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