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18:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Текст Тотального диктанта в Иркутске прочтёт поэтесса Ирина Астахова

Всемирная акция пройдёт 14 апреля в 75 странах мира.

Известно, что в Красноярске текст надиктует шоумен Михаил Шац, а в Таллине — актёр Виктор Сухоруков. Главной площадкой Тотального диктанта выбрали Владивосток.

Текст Тотального диктанта в Иркутске прочтёт поэтесса Ирина Астахова.

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