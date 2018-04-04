Ситуация с подтоплением села Хомутово талыми водами стабилизировалась

Источник: ГУ МЧС России по Иркутской области

Иркутские спасатели продолжают работы в селе Хомутово, где на прошлой неделе талыми водами затопило несколько приусадебных участков местных жителей. Сейчас ведется отведение талых вод от участков и проезжей части в поселке Западный и восстановление дренажной системы по отводу воды в реку Куда.

За прошедшие сутки спасатели провели расчистку и углубление 350 метров водоотводных каналов, отсыпали песчанно-гравийной смесью насыпь более 150 метров в длину и откачали около 300 кубометров воды.