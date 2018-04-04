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18:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Ситуация с подтоплением села Хомутово талыми водами стабилизировалась

Спасатели откачали там около 300 кубометров воды.

Источник: ГУ МЧС России по Иркутской области

Иркутские спасатели продолжают работы в селе Хомутово, где на прошлой неделе талыми водами затопило несколько приусадебных участков местных жителей. Сейчас ведется отведение талых вод от участков и проезжей части в поселке Западный и восстановление дренажной системы по отводу воды в реку Куда.

За прошедшие сутки спасатели провели расчистку и углубление 350 метров водоотводных каналов, отсыпали песчанно-гравийной смесью насыпь более 150 метров в длину и откачали около 300 кубометров воды.

— На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, вода отступает. Сообщений о новых подтоплениях от населения нет. Эвакуация местных жителей не требуется. На контроле остаются 53 приусадебных участка, подтопленных ранее, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

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