Адвокат оценил шансы экипажа «Норд» на возвращение в Крым

«Процедура освобождения членов экипажа займет около двух недель. Шансы вернуться к себе домой, конечно, есть. Будут установлены их личности, после чего в консульстве РФ им выдадут временные удостоверения граждан Российской Федерации, и они по этим документам, в сопровождении консула, пересекут границу. Я не думаю, что здесь возникнут большие проблемы. Самое главное, чтобы они оказались за территорией порта», — сказал Щербина.
При этом он подчеркнул, что ситуация с капитаном судна, которому инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства» не столь однозначна.
«Мы пока не видели ходатайства. Картина будет понятна после ознакомления с документами», — сказал адвокат.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды составлены административные протоколы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.