Адвокат оценил шансы экипажа «Норд» на возвращение в Крым

«Процедура освобождения членов экипажа займет около двух недель. Шансы вернуться к себе домой, конечно, есть. Будут установлены их личности, после чего в консульстве РФ им выдадут временные удостоверения граждан Российской Федерации, и они по этим документам, в сопровождении консула, пересекут границу. Я не думаю, что здесь возникнут большие проблемы. Самое главное, чтобы они оказались за территорией порта», — сказал Щербина.

При этом он подчеркнул, что ситуация с капитаном судна, которому инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства» не столь однозначна.

«Мы пока не видели ходатайства. Картина будет понятна после ознакомления с документами», — сказал адвокат.