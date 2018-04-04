Омичи просят у мэра Фадиной кустарники для выгула собак
В Омске, как и в любом другом городе, есть свои проблемы. Однако омичи, владеющие собаками, регулярно сталкиваются с дополнительной неприятностью — выгуливать питомцев в Омске негде.
В Омске, как и в любом другом городе, есть свои проблемы. Однако омичи, владеющие собаками, регулярно сталкиваются с дополнительной неприятностью — выгуливать питомцев в Омске негде.
Согласно закону, выгул собак разрешен лишь на специально отведенных местах, а
Проблема отсутствия площадок встала и перед жителями Октябрьского округа. Местные жители отчаялись найти выход и обратились за помощью к мэру Омска Оксане Фадиной. Горожане остро нуждаются в специальной площадке для выгула и дрессировки четвероногих и попросили мэра оказать содействие в организации таковой в районе остановки ДК «Рубин», улицы 4-ой Рабочей, Комсомольского городка.
Сейчас омичам приходится
«Отсутствие площадок — критически острая проблема для Омска, в Омске есть только одна площадка для дрессировки собак, спасибо огромное школе Белоусовых. А выгуливать их попросту негде. Вот у нас служебная собака, ее нужно не только выгуливать, но и дрессировать, для этого необходимы снаряды, оборудование. А вот владельцам собак декоративных, охотничьих пород, которых дрессировать необязательно, им вообще гулять негде. Местные жители гуляют где могут, между гаражами, возле домов. Я считаю, на район должно быть несколько площадок для выгула. Это будет удобно и жителям, у которых нет собак, и тем, у кого есть собаки», — поделился с «СуперОмском» участник инициативной группы Владимир Ануфриенко.
Свою просьбу они оформили в письме на имя градоначальника с четкими требованиями: площадка должны быть ограждена сеткой высотой не менее 2,5 метров, обеспечена освещением и покрыта песком или травой. Также необходимы кустарники, урны, скамейки и крытая беседка, а самое главное — снаряды. Собаководам нужны барьеры, качели и горки для аджилити, заборы для прыжков, всего более десятка снарядов.
Инициативная группа заверила мэра в готовности помогать в разработке площадки, а также проведении субботников по уборке территории.
Отметим, тогда как в других городах России культуры выгула собак набирает обороты и обретает популярность, Омск подобным похвастаться не может. Единственная оборудованная всем необходимым площадка для дрессировки имеется лишь у Областного центра
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