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16:29 (мск), источник: СуперОмск

Омичи просят у мэра Фадиной кустарники для выгула собак

В Омске, как и в любом другом городе, есть свои проблемы. Однако омичи, владеющие собаками, регулярно сталкиваются с дополнительной неприятностью — выгуливать питомцев в Омске негде.

Согласно закону, выгул собак разрешен лишь на специально отведенных местах, а их-то как раз в Омске практически и нет. Отсутствуют и площадки для дрессировки животных, тогда как дрессура просто необходима, чтобы собаки были воспитаны правильно, а их поведение корректировалось в соответствии с проживанием в крупном городе. Далеко не все горожане положительно относятся к выгулу собак в общественных местах, но собаководам деваться некуда — либо уезжать минимум два раза в день за город, чтобы вывести собаку, либо терпеть косые взгляды и критические замечания в свой адрес.

Проблема отсутствия площадок встала и перед жителями Октябрьского округа. Местные жители отчаялись найти выход и обратились за помощью к мэру Омска Оксане Фадиной. Горожане остро нуждаются в специальной площадке для выгула и дрессировки четвероногих и попросили мэра оказать содействие в организации таковой в районе остановки ДК «Рубин», улицы 4-ой Рабочей, Комсомольского городка.

Сейчас омичам приходится как-то выкручиваться и решать проблему выгула самостоятельно, кто как может.

«Отсутствие площадок — критически острая проблема для Омска, в Омске есть только одна площадка для дрессировки собак, спасибо огромное школе Белоусовых. А выгуливать их попросту негде. Вот у нас служебная собака, ее нужно не только выгуливать, но и дрессировать, для этого необходимы снаряды, оборудование. А вот владельцам собак декоративных, охотничьих пород, которых дрессировать необязательно, им вообще гулять негде. Местные жители гуляют где могут, между гаражами, возле домов. Я считаю, на район должно быть несколько площадок для выгула. Это будет удобно и жителям, у которых нет собак, и тем, у кого есть собаки», — поделился с «СуперОмском» участник инициативной группы Владимир Ануфриенко.

Собаководы уверены, специально отведенные площадки для выгула также способствуют улучшению эпидемической и эпизоотической обстановки в городе, уменьшению укусов людей и животных, других конфликтов с участием четвероногих.

Свою просьбу они оформили в письме на имя градоначальника с четкими требованиями: площадка должны быть ограждена сеткой высотой не менее 2,5 метров, обеспечена освещением и покрыта песком или травой. Также необходимы кустарники, урны, скамейки и крытая беседка, а самое главное — снаряды. Собаководам нужны барьеры, качели и горки для аджилити, заборы для прыжков, всего более десятка снарядов.

Инициативная группа заверила мэра в готовности помогать в разработке площадки, а также проведении субботников по уборке территории.

Отметим, тогда как в других городах России культуры выгула собак набирает обороты и обретает популярность, Омск подобным похвастаться не может. Единственная оборудованная всем необходимым площадка для дрессировки имеется лишь у Областного центра служебно-спортивного собаководства. В 2016 году в парке «Зеленый остров» открыли специальную территорию для выгула и тренировок четвероногих. Площадку обустроили на средства с помощью неравнодушных омичей при поддержке департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. Инициаторами выступили не только омские собаководы, но и Региональная федерация кинологического спорта и прикладного собаководства. Также обсуждалось появление подобной территории в парке им. 30-летия ВЛКСМ, однако дальше разговоров дело не пошло.

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