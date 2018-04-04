45-метровый храм в «Балтийской жемчужине» достроят через три года
При церкви будет работать социальный центр.
При церкви будет работать социальный центр.
К 2021 году на территории жилого комплекса «Балтийская жемчужина» Петербурге достроят храм с 45-метровой колокольней, сообщает
При храме будет работать социальный центр — именно его возведут в первую очередь, к 2020 году. В его состав войдут
Еще год потребуется на завершение строительства храма великомученика Дмитрия Солунского и колокольни. Набережная Матисова канала рядом с ЖК будет благоустроена.
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