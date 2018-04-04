Волгоградка Елена Исинбаева назвала сына Добрыня

— Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! — написала 4 апреля в своем Инстаграме Елена Исинбаева.

Напомним, полтора месяца назад — 13 февраля — Елена стала мамой во второй раз. У нее родился сын. А еще у нашей именитой волгоградки есть старшая дочка Ева, которой сейчас три с половиной годика. Вот и мечется спортсменка между крохами.

Но постепенно Лена возвращается в форму. Уже выходит в свет и даже постит в соцсетях фото с сыночком, пусть и в коляске. Единственное, что еще было покрыто тайной — так это имя новорожденного.

Подруга Елены, олимпийская чемпионка, сенатор Татьяна Лебедева не стала раскрывать «Комсомолке» эту тайну после рождения, но сказала, что малыш родился очень большим — настоящий богатырь.

— Мы в кругу друзей даже шутим, что надо его назвать Добрыня Никитич, — отшутилась тогда Лебедева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhJhgvSFjiA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhJhgvSFjiA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто.? На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!? Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день. ? И раз уж мне это удалось, то и время на себя любимую нашлось: погулять и примерить обновочку от @geomajewelry. Приятно, что были учтены все мои желания и капризы по созданию этого чудесного украшения!? Ну, я побежала, у меня всего один час, чтобы всё успеть! ??✊? #мамадвоихдетей #люблюсебя</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/isinbaevayelena/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Yelena Isinbaeva</a> (@isinbaevayelena) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-04T12:38:15+00:00">4 Апр 2018 в 5:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сама спортсменка, в дань традициям, не называла имя сына, дабы оградить его от неприятностей до крещения. Но недавно Лена покрестила малыша. Причем крестины проходили в Монако, там же где волгоградка крестила и свою дочь.

Крестной мамой чемпиона-младшего стала сестра Елены — Инна. Ну и имя ему все-таки выбрали богатырское — под стать будущему спортсмену.

— Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, — проговорилась Елена.

Для тех, кто не знал или забыл: мужа Елены Исинбаевой зовут Никита Петинов. Он мастер спорта по метанию копья.

А что касается «детских» трудностей, то Елена с ними, на самом деле, хорошо справляется.

— Сегодня мне таки удалось найти время на себя любимую: погулять и примерить обновочку. Ну, я побежала, у меня всего один час, чтобы всё успеть! — черкнула Елена под своей сверкающей от счастья фотографией.

Все-таки дети делают женщин еще прекраснее.

Кстати, Исинбаева все также активно занимается делами своего благотворительного фонда, который развивает массовый и детский спорт. В 2016 году олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала Почетным гражданином Волгоградской области.