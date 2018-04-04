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16:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградка Елена Исинбаева назвала сына Добрыня

Спортсменка посетовала, что справляться с двумя детьми нелегко.

— Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! — написала 4 апреля в своем Инстаграме Елена Исинбаева.

Напомним, полтора месяца назад — 13 февраля — Елена стала мамой во второй раз. У нее родился сын. А еще у нашей именитой волгоградки есть старшая дочка Ева, которой сейчас три с половиной годика. Вот и мечется спортсменка между крохами.

Но постепенно Лена возвращается в форму. Уже выходит в свет и даже постит в соцсетях фото с сыночком, пусть и в коляске. Единственное, что еще было покрыто тайной — так это имя новорожденного.

Подруга Елены, олимпийская чемпионка, сенатор Татьяна Лебедева не стала раскрывать «Комсомолке» эту тайну после рождения, но сказала, что малыш родился очень большим — настоящий богатырь.

— Мы в кругу друзей даже шутим, что надо его назвать Добрыня Никитич, — отшутилась тогда Лебедева.

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Сама спортсменка, в дань традициям, не называла имя сына, дабы оградить его от неприятностей до крещения. Но недавно Лена покрестила малыша. Причем крестины проходили в Монако, там же где волгоградка крестила и свою дочь.

Крестной мамой чемпиона-младшего стала сестра Елены — Инна. Ну и имя ему все-таки выбрали богатырское — под стать будущему спортсмену.

— Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, — проговорилась Елена.

Для тех, кто не знал или забыл: мужа Елены Исинбаевой зовут Никита Петинов. Он мастер спорта по метанию копья.

А что касается «детских» трудностей, то Елена с ними, на самом деле, хорошо справляется.

— Сегодня мне таки удалось найти время на себя любимую: погулять и примерить обновочку. Ну, я побежала, у меня всего один час, чтобы всё успеть! — черкнула Елена под своей сверкающей от счастья фотографией.

Все-таки дети делают женщин еще прекраснее.

Кстати, Исинбаева все также активно занимается делами своего благотворительного фонда, который развивает массовый и детский спорт. В 2016 году олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала Почетным гражданином Волгоградской области.

Также Исинбаева является послом Волгограда, который в 2018 году примет матчи Чемпионата мира по футболу.

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