Волгоградка Елена Исинбаева назвала сына Добрыня
Спортсменка посетовала, что справляться с двумя детьми нелегко.
Спортсменка посетовала, что справляться с двумя детьми нелегко.
— Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! — написала 4 апреля в своем Инстаграме Елена Исинбаева.
Напомним, полтора месяца назад — 13 февраля — Елена стала мамой во второй раз. У нее родился сын. А еще у нашей именитой волгоградки есть старшая дочка Ева, которой сейчас три с половиной годика. Вот и мечется спортсменка между крохами.
Но постепенно Лена возвращается в форму. Уже выходит в свет и даже постит в соцсетях фото с сыночком, пусть и в коляске. Единственное, что еще было покрыто тайной — так это имя новорожденного.
Подруга Елены, олимпийская чемпионка, сенатор Татьяна Лебедева не стала раскрывать «Комсомолке» эту тайну после рождения, но сказала, что малыш родился очень большим — настоящий богатырь.
— Мы в кругу друзей даже шутим, что надо его назвать Добрыня Никитич, — отшутилась тогда Лебедева.
Сама спортсменка, в дань традициям, не называла имя сына, дабы оградить его от неприятностей до крещения. Но недавно Лена покрестила малыша. Причем крестины проходили в Монако, там же где волгоградка крестила и свою дочь.
Крестной мамой
— Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, — проговорилась Елена.
Для тех, кто не знал или забыл: мужа Елены Исинбаевой зовут Никита Петинов. Он мастер спорта по метанию копья.
А что касается «детских» трудностей, то Елена с ними, на самом деле, хорошо справляется.
— Сегодня мне таки удалось найти время на себя любимую: погулять и примерить обновочку. Ну, я побежала, у меня всего один час, чтобы всё успеть! — черкнула Елена под своей сверкающей от счастья фотографией.
Кстати, Исинбаева все также активно занимается делами своего благотворительного фонда, который развивает массовый и детский спорт. В 2016 году олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала Почетным гражданином Волгоградской области.
Также Исинбаева является послом Волгограда, который в 2018 году примет матчи Чемпионата мира по футболу.
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