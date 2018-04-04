Реконструкцию воронежского стадиона «Буран» запланировали на 2019 год

Источник: РИА "Воронеж"

Власти запланировали реконструкцию воронежского стадиона «Буран» на 2019 год, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в управлении физической культуры и спорта региона в среду, 4 апреля. Основным направлением базы станет легкая атлетика. На стадионе также будут проводить футбольные матчи, тренировки и матчи по регби.

Как отметили в регуправлении физкультуры и спорта, проектно-сметную документацию будут составлять до конца 2018 года.

— Специалисты несколько раз выезжали на место, чтобы оценить состояние стадиона. Мы долго искали возможность реконструировать базу, и это наконец удалось. Сколько времени займет восстановление стадиона, пока не понятно, — отметила начальник отдела организационно-методической и правовой работы регуправления физкультуры и спорта Лидия Климович.

Стадион «Буран» принадлежал ВАСО до 2014 года: авиазавод передал базу региональному управлению физической культуры и спорта. На содержание стадиона ОАО «ВАСО» тратило в среднем 1,5 млн рублей в год (данные на 2010 год. — Прим. РИА «Воронеж»). Деньги шли на коммунальные платежи, содержание обслуживающего персонала и хозяйственные расходы.