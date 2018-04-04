Реконструкцию воронежского стадиона «Буран» запланировали на 2019 год
База станет легкоатлетической.
База станет легкоатлетической.
Власти запланировали реконструкцию воронежского стадиона «Буран» на 2019 год, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в управлении физической культуры и спорта региона в среду, 4 апреля. Основным направлением базы станет легкая атлетика. На стадионе также будут проводить футбольные матчи, тренировки и матчи по регби.
Как отметили в регуправлении физкультуры и спорта,
— Специалисты несколько раз выезжали на место, чтобы оценить состояние стадиона. Мы долго искали возможность реконструировать базу, и это наконец удалось. Сколько времени займет восстановление стадиона, пока не понятно, — отметила начальник отдела
Стадион «Буран» принадлежал ВАСО до 2014 года: авиазавод передал базу региональному управлению физической культуры и спорта. На содержание стадиона ОАО «ВАСО» тратило в среднем 1,5 млн рублей в год (данные на 2010 год. — Прим. РИА «Воронеж»). Деньги шли на коммунальные платежи, содержание обслуживающего персонала и хозяйственные расходы.
В состав стадиона «Буран» входит крытый спортивный зал площадью более 300 кв. м., а также газонное футбольное поле (7,4 тыс. кв.м), десять резиновых беговых дорожек, песчаные места для прыжков в длину, спортплощадки и два теннисных корта.
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