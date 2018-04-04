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11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
17:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Ах, вернисаж, ах, вернисаж!»: хорошо ли вы помните творчество Ильи Резника

Поэт Илья Резник 4 апреля отмечает 80-летний юбилей. По этому поводу редакция проекта Новости Mail.Ru предлагает вам пройти тест, посвященный его творчеству.

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На стихи Ильи Резника написаны десятки популярных песен, которые исполняли и продолжают исполнять звезды российской эстрады. Только в репертуаре Аллы Пугачевой насчитывается около 70 песен Резника.

Проверим, не забыли ли вы работы маэстро?

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