«Ах, вернисаж, ах, вернисаж!»: хорошо ли вы помните творчество Ильи Резника
Поэт Илья Резник 4 апреля отмечает 80-летний юбилей. По этому поводу редакция проекта Новости Mail.Ru предлагает вам пройти тест, посвященный его творчеству.
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Поэт Илья Резник 4 апреля отмечает 80-летний юбилей. По этому поводу редакция проекта Новости Mail.Ru предлагает вам пройти тест, посвященный его творчеству.
На стихи Ильи Резника написаны десятки популярных песен, которые исполняли и продолжают исполнять звезды российской эстрады. Только в репертуаре Аллы Пугачевой насчитывается около 70 песен Резника.
Проверим, не забыли ли вы работы маэстро?
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