Пять новых мест отдыха появится в Краснодаре
Большое совещание в краснодарской администрации посвятили реализации федеральной программы «Комфортная среда».
Большое совещание в краснодарской администрации посвятили реализации федеральной программы «Комфортная среда».
Среди участников не только главы кубанских районов, но и представители других регионов — по видеосвязи. Самый народный проект по благоустройству предполагает создание парков, скверов, спортивных и детских площадок с участием самих жителей. Кубанцы, кстати, побили рекорд — в этом году за создание зеленых зон проголосовали больше полутора миллионов человек.
— Проходило рейтинговое голосование, жители принимали в этом активное участие — они высказали свои предложения. Мы поставили задачу, чтобы эти проекты обязательно попали в программу и были реализованы, — сказал Александр Волошин, министр
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