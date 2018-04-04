Пять новых мест отдыха появится в Краснодаре

Среди участников не только главы кубанских районов, но и представители других регионов — по видеосвязи. Самый народный проект по благоустройству предполагает создание парков, скверов, спортивных и детских площадок с участием самих жителей. Кубанцы, кстати, побили рекорд — в этом году за создание зеленых зон проголосовали больше полутора миллионов человек.