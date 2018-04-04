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17:05 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пять новых мест отдыха появится в Краснодаре

Большое совещание в краснодарской администрации посвятили реализации федеральной программы «Комфортная среда».

Среди участников не только главы кубанских районов, но и представители других регионов — по видеосвязи. Самый народный проект по благоустройству предполагает создание парков, скверов, спортивных и детских площадок с участием самих жителей. Кубанцы, кстати, побили рекорд — в этом году за создание зеленых зон проголосовали больше полутора миллионов человек.

— Проходило рейтинговое голосование, жители принимали в этом активное участие — они высказали свои предложения. Мы поставили задачу, чтобы эти проекты обязательно попали в программу и были реализованы, — сказал Александр Волошин, министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края.

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