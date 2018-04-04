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17:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре затопило дублер Ново-Садовой

Автомобили оказались в водном плену.

В среду, 4 апреля, дублер ул. Ново-Садовой ушел под воду на пересечении с ул. Советской Армии. Уровень воды достиг дверей автомобилей Lada и BMW, проезжавших по злополучному участку дороги. По словам очевидцев, автомобили заглохли.

— Волна от «проплывающих» автомобилей заливает тротуар. Пешеходы шагают по лужам. Под водой и трамвайные пути, движение по ним ненадолго приостанавливалось, но возобновилось вновь. Владельцы внедорожников преодолевают дорогу вброд, — рассказала «КП-Самара» очевидец Алена Ковалева.

Напомним, в марте из-за коммунальной аварии затопило проезжую часть на ул. Стара-Загора и ул. Ново-Вокзальной.

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