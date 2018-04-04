В Самаре затопило дублер Ново-Садовой

В среду, 4 апреля, дублер ул. Ново-Садовой ушел под воду на пересечении с ул. Советской Армии. Уровень воды достиг дверей автомобилей Lada и BMW, проезжавших по злополучному участку дороги. По словам очевидцев, автомобили заглохли.

— Волна от «проплывающих» автомобилей заливает тротуар. Пешеходы шагают по лужам. Под водой и трамвайные пути, движение по ним ненадолго приостанавливалось, но возобновилось вновь. Владельцы внедорожников преодолевают дорогу вброд, — рассказала «КП-Самара» очевидец Алена Ковалева.