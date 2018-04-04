В Самаре затопило дублер Ново-Садовой
Автомобили оказались в водном плену.
Автомобили оказались в водном плену.
В среду, 4 апреля, дублер ул.
— Волна от «проплывающих» автомобилей заливает тротуар. Пешеходы шагают по лужам. Под водой и трамвайные пути, движение по ним ненадолго приостанавливалось, но возобновилось вновь. Владельцы внедорожников преодолевают дорогу вброд, — рассказала «КП-Самара» очевидец Алена Ковалева.
Напомним, в марте
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