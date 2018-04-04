Министр здравоохранения РТ назначил нового главврача детской стоматологии Казани
(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). Министр здравоохранения РТ Марат Садыков назначил главным врачом казанской детской стоматологической поликлиники № 1 Ратмира Мустафаева, сообщает
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