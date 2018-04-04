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17:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр здравоохранения РТ назначил нового главврача детской стоматологии Казани

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). Министр здравоохранения РТ Марат Садыков назначил главным врачом казанской детской стоматологической поликлиники № 1 Ратмира Мустафаева, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее детскую стоматологию возглавляла Лейсан Муратова, которая приказом министра была назначена главврачом республиканской стоматологии.

С 2014 года по 2017 год Ратмир Мустафаев работал главным врачом Аксубаевской центральной районной больницы. С 2017 года был начальником отдела кадров Министерства здравоохранения Татарстана.

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