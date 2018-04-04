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17:52 (мск), источник: РИА Крым

Сутки без питьевой воды и попытка сойти на берег: что происходит на «Норде»

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. Члены экипажа крымского судна «Норд», которое арестовала Украина, предприняли попытку сойти на берег, однако встретили жесткое сопротивление силовиков. Об этом РИА Новости сообщил адвокат, представляющий интересы моряков, Дмитрий Щербина.

«У членов экипажа, когда они узнали, что капитана нет и мы уезжаем в Херсон, началась паника. Они просто сошли на берег. После этого прибыло около 40 солдат с автоматами и силой их затолкали на судно. Одного матроса положили лицом в палубу. Это как психологическое воздействие, с криками и нецензурной бранью. Даже в воздух хотели стрелять с автоматов. Мы считаем такие действия силовиков незаконными», — рассказал он.

Кроме того, Щербина отметил, что члены экипажа сутки находились без питьевой воды.

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«Нам удалось сегодня экипажу доставить питьевую воду. Они сутки без питьевой воды практически просидели. Пили техническую воду с резервуаров. Мы доставили сколько могли бутылей воды, пограничники нам предоставили автомобиль, то, чего мы не могли добиться ранее. Мы также снабжаем экипаж необходимыми продуктами. С едой проблем нет», — отметил он.

Крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море с 10 членами экипажа (все — граждане РФ), после чего суд арестовал сейнер. На членов команды составлены административные протоколы, а капитану Владимиру Горбенков предъявлено подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже его доставили в херсонское управление СБУ для избрания меры пресечения.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Ранее Горбенков в открытом обращении заявил, что экипаж подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и пограничников.

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