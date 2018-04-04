Сутки без питьевой воды и попытка сойти на берег: что происходит на «Норде»
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. Члены экипажа крымского судна «Норд», которое арестовала Украина, предприняли попытку сойти на берег, однако встретили жесткое сопротивление силовиков. Об этом РИА Новости сообщил адвокат, представляющий интересы моряков, Дмитрий Щербина.
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