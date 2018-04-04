Московский дворец творчества подвергся нападкам феминисток из-за кружков

Во дворце творчества на Миуссах в период школьных каникул запущен детский образовательный лагерь (со 2 по 6 апреля) с раздельным обучением. Для мальчиков создана группа лего-анимации (краткая программа компьютерной анимации), девочки могут посещать валяние из шерсти.

Москвичка Анна Хегай обратилась в администрацию с просьбой записать ее дочь в группу лего-анимации, но получила устный отказ.

«У нас анимацией занимаются только мальчики, если вас не устраивает валяние из шерсти — можете пойти в другое место», — цитирует Хегай представителей администрации дворца творчества в Facebook.

«Я не могу представить, как такое возможно в XXI веке во дворце научно-технического творчества. После этого я обратилась в Министерство образования за разъяснениями, как это бывает — моя жалоба спустилась о дворец, — из дворца мне ответили, что на основании статьи 28 закона об образовании они будут учить кого хотят и чему хотят», — написала женщина.

Статья 28 пункт 2 закона об образовании России гласит, что образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. Из этого следует, что образовательные организации могут выбирать содержание программы, но не могут выбирать кого учить.

«Зачем столько денег вкладывают в инклюзию, открытую среду, равные возможности, обучение эмигрантов и прочее, если можно просто взять и не пустить девочек на бесплатный курс компьютерной анимации», — задает вопрос Анна Хегай.

Политолог и феминистка Анна Федорова на своей странице в Facebook назвала подобное решение администрации дворца творчества дискриминацией:

«Дискриминация в образовании начинается не в университетах, а в детских садах. Вот, посмотрите — девочкам валяние из шерсти, мальчикам компьютерная анимация. Смешанную группу открыть отказываются».

Во дворце творчества на Миуссах газете ВЗГЛЯД отказались давать комментарий, однако пост Хегай прокомментировала временно исполняющая обязанности директора творца творчества на Миуссах Ольга Коровацкая.

Она заявила, что администрацией дворца принято решение о проведении этих программ для девочек и мальчиков отдельно по просьбе родителей. «Хочу отметить, что во Дворце имеются программы, которые реализуются в течении всего учебного года на базовом уровне для смешанных групп: “Компьютерная анимация”, “Компьютерное моделирование” и т.д», — отметила она.

Современных школьниц интересует инженерно-техническая сфера, заявила газете ВЗГЛЯД представитель всероссийской Олимпиады для школьников Национальная техническая инициатива Ольга Прудковская.