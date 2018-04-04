Генпрокуратура заявила о закрытии ТЦ в Екатеринбурге после кемеровской трагедии
В стране продолжаются масштабные проверки.
В стране продолжаются масштабные проверки.
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил о закрытии порядка 15 торговых центров в России в результате проверок, прошедших после пожара в кемеровской «Зимней вишне».
По его данным, речь идет о ТЦ, расположенных в регионах Урала и Сибири. «По-моему, это Екатеринбург и Новосибирск», — цитирует Куренного «Интерфакс Недвижимость».
Ранее прокуратура Екатеринбурга обнародовала промежуточные итоги проверки городских ТРЦ, передает «Уралинформбюро». Ревизия была окончена в семи центрах. В пяти из них обнаружены серьезные нарушения. Это — ТРЦ «Свердловск», «Комсомолл», «Аида», «Гуливер», «Мегаполис». Детский центр «Планета ИГРиК» и ТРЦ «Гринвич» также признаны небезопасными. Но о закрытии
25 марта во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из них — дети.
4 апреля на востоке Москвы загорелся ТРЦ «Персей». По официальным данным, погиб один человек, трое пострадали.
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