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17:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Генпрокуратура заявила о закрытии ТЦ в Екатеринбурге после кемеровской трагедии

В стране продолжаются масштабные проверки.

Источник: УралИнформБюро

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил о закрытии порядка 15 торговых центров в России в результате проверок, прошедших после пожара в кемеровской «Зимней вишне».

По его данным, речь идет о ТЦ, расположенных в регионах Урала и Сибири. «По-моему, это Екатеринбург и Новосибирск», — цитирует Куренного «Интерфакс Недвижимость».

Закрытые торговые центры смогут возобновить работу после устранения нарушений. Проверки соблюдения пожарной безопасности продлятся в России месяц.

Ранее прокуратура Екатеринбурга обнародовала промежуточные итоги проверки городских ТРЦ, передает «Уралинформбюро». Ревизия была окончена в семи центрах. В пяти из них обнаружены серьезные нарушения. Это — ТРЦ «Свердловск», «Комсомолл», «Аида», «Гуливер», «Мегаполис». Детский центр «Планета ИГРиК» и ТРЦ «Гринвич» также признаны небезопасными. Но о закрытии какого-либо из названных центров не сообщалось.

25 марта во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из них — дети.

4 апреля на востоке Москвы загорелся ТРЦ «Персей». По официальным данным, погиб один человек, трое пострадали.

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