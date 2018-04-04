В Петербурге стартовал сезон ремонта дорог
В среду, 4 апреля, в Петербурге начали ремонтировать дорожное покрытие, сообщает
В среду, 4 апреля, в Петербурге начали ремонтировать дорожное покрытие, сообщает
Сегодня дорожники начали работать на объектах у стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. ООО «СевЗапДор» отремонтирует Центральную аллею на участках от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи и от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи.
Завтра, 5 апреля, ЗАО «АБЗ-Дорстрой» начнет работы на Миллионной улице и набережной Лебяжьей канавки.
В пятницу, 6 апреля, стартует ремонт на участке Кадетской линии В. О. от Университетской набережной до набережной Макарова и на Митрофаньевском шоссе от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. А в субботу начнут ремонтировать площадь Восстания. На этих объектах генподрядчиком также выступает ЗАО «АБЗ-Дорстрой».
Помимо этого при получении всех разрешений дорожники ООО «СевЗапДор» в ближайшие дни выйдут на улицы Дегтярева и Михайловскую. А на следующей неделе запланировано начало ремонта улицы Бутлерова, Левашовского проспекта и других магистралей.
Всего по адресной программе 2018 года ремонт ждет дороги по более чем 90 адресам. Общая стоимость работ составляет 5 миллиардов рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.