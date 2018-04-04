В Петербурге стартовал сезон ремонта дорог

Сегодня дорожники начали работать на объектах у стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. ООО «СевЗапДор» отремонтирует Центральную аллею на участках от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи и от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи.

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Завтра, 5 апреля, ЗАО «АБЗ-Дорстрой» начнет работы на Миллионной улице и набережной Лебяжьей канавки.

В пятницу, 6 апреля, стартует ремонт на участке Кадетской линии В. О. от Университетской набережной до набережной Макарова и на Митрофаньевском шоссе от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. А в субботу начнут ремонтировать площадь Восстания. На этих объектах генподрядчиком также выступает ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Помимо этого при получении всех разрешений дорожники ООО «СевЗапДор» в ближайшие дни выйдут на улицы Дегтярева и Михайловскую. А на следующей неделе запланировано начало ремонта улицы Бутлерова, Левашовского проспекта и других магистралей.