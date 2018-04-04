В Уфе началась регистрация на «Тотальный диктант»
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сегодня, 4 апреля, началась регистрация на одно из самых популярных просветительских мероприятий в городе.
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сегодня, 4 апреля, началась регистрация на одно из самых популярных просветительских мероприятий в городе.
Подать заявку на участие в диктанте можно на официальном сайте мероприятия. На данный момент в Уфе зарегистрировано 140 человек.
Известно, что текст к диктанту подготовила Гузель Яхина. Текст войдет в роман писательницы под названием «Дети мои».
«Тотальный диктант» в башкирской столице пройдет на 30 площадках: в вузах: БашГУ, БГПУ имени М. Акмуллы, УГАТУ, УГНТУ, БГМУ, ВЭГУ, а также в Доме Государственного собрания РБ, на Главпочтамте, в здании Союза
Желающим проверить свою грамотность лучше поторопиться, ведь количество мест ограничено. В этот же день пройдет тест для изучающих русский язык иностранцев TruD. Место проведения: научная библиотека БГМУ, ул. Пушкина, 96/98, 7 корпус БГМУ, 1 этаж. Начало в 18.30.
Читать текст будут главный редактор телеканала «Россия Культура Башкортостан» Айгуль Кантюкова, телеведущая программы «Салям» на БСТ Лилия Курамшина, профессор, доктор наук, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания БГПУ Игорь Артюшков,
«Тотальный диктант» в Уфе состоится 14 апреля в 13 часов.
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