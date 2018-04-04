В Уфе началась регистрация на «Тотальный диктант»

Подать заявку на участие в диктанте можно на официальном сайте мероприятия. На данный момент в Уфе зарегистрировано 140 человек.

Известно, что текст к диктанту подготовила Гузель Яхина. Текст войдет в роман писательницы под названием «Дети мои».

«Тотальный диктант» в башкирской столице пройдет на 30 площадках: в вузах: БашГУ, БГПУ имени М. Акмуллы, УГАТУ, УГНТУ, БГМУ, ВЭГУ, а также в Доме Государственного собрания РБ, на Главпочтамте, в здании Союза Торгово-промышленной палаты РБ, в библиотеках, лицее № 94 и гимназии № 82. Как сообщало агентство «Башинформ» впервые можно будет написать в историческом парке «Россия — моя история».

Желающим проверить свою грамотность лучше поторопиться, ведь количество мест ограничено. В этот же день пройдет тест для изучающих русский язык иностранцев TruD. Место проведения: научная библиотека БГМУ, ул. Пушкина, 96/98, 7 корпус БГМУ, 1 этаж. Начало в 18.30.

Читать текст будут главный редактор телеканала «Россия Культура Башкортостан» Айгуль Кантюкова, телеведущая программы «Салям» на БСТ Лилия Курамшина, профессор, доктор наук, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания БГПУ Игорь Артюшков, шеф-редактор «Радио России-Башкортостан» Наталия Санникова, телерадиоведущий Константин Бережной, председатель Национального банка РБ Марат Кашапов, телеведущий Рустем Габбасов и другие.