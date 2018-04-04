Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Федор Бондарчук высказался об «особенной дочке»
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
«Больно смотреть»: Алексей Ягудин перенес серьезную операцию
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Барановская и Малахов стали ведущими благотворительного аукциона
Валерий Леонтьев стал неузнаваем из-за пластики
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
18:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе началась регистрация на «Тотальный диктант»

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сегодня, 4 апреля, началась регистрация на одно из самых популярных просветительских мероприятий в городе.

Подать заявку на участие в диктанте можно на официальном сайте мероприятия. На данный момент в Уфе зарегистрировано 140 человек.

Известно, что текст к диктанту подготовила Гузель Яхина. Текст войдет в роман писательницы под названием «Дети мои».

«Тотальный диктант» в башкирской столице пройдет на 30 площадках: в вузах: БашГУ, БГПУ имени М. Акмуллы, УГАТУ, УГНТУ, БГМУ, ВЭГУ, а также в Доме Государственного собрания РБ, на Главпочтамте, в здании Союза Торгово-промышленной палаты РБ, в библиотеках, лицее № 94 и гимназии № 82. Как сообщало агентство «Башинформ» впервые можно будет написать в историческом парке «Россия — моя история».

Желающим проверить свою грамотность лучше поторопиться, ведь количество мест ограничено. В этот же день пройдет тест для изучающих русский язык иностранцев TruD. Место проведения: научная библиотека БГМУ, ул. Пушкина, 96/98, 7 корпус БГМУ, 1 этаж. Начало в 18.30.

Читать текст будут главный редактор телеканала «Россия Культура Башкортостан» Айгуль Кантюкова, телеведущая программы «Салям» на БСТ Лилия Курамшина, профессор, доктор наук, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания БГПУ Игорь Артюшков, шеф-редактор «Радио России-Башкортостан» Наталия Санникова, телерадиоведущий Константин Бережной, председатель Национального банка РБ Марат Кашапов, телеведущий Рустем Габбасов и другие.

«Тотальный диктант» в Уфе состоится 14 апреля в 13 часов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана
Путин: Россия ждет не извинений, а торжества здравого смысла
Как продеть нитку в иголку. В Сети решили «вечную» проблему
Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
МИД Британии признал удаление «твита» с обвинениями в адрес РФ
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
Ученые назвали макароны диетической едой
Пресс-секретарь патриарха осудил священника, спевшего «Мурку»
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь