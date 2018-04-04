Из-за угрозы оползня на трассе Ялта — Севастополь ограничили движение

«В настоящий момент объявлена угроза ЧС и введен повышенный режим готовности. Однако мы полагаем, что возникновение оползня связано с обильными осадками, его рост в ближайшее время прекратится. Особой угрозы он не представляет, но водителям все-таки рекомендуем быть осторожнее и внимательнее на данном участке дороги»

Михаил Антошкин заместитель главы администрации Ялты