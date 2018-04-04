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18:01 (мск), источник: РИА Крым

Из-за угрозы оползня на трассе Ялта — Севастополь ограничили движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. На трассе Ялта — Севастополь из-за угрозы оползня ограничено движение транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием специалисты администрации, ГИБДД и Службы автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

На данный момент перекрыта одна из полос дороги, установлено ограничение скорости движения. На участок не допускаются автомобили весом более 6 тонн, для них разработан объезд.

«В настоящий момент объявлена угроза ЧС и введен повышенный режим готовности. Однако мы полагаем, что возникновение оползня связано с обильными осадками, его рост в ближайшее время прекратится. Особой угрозы он не представляет, но водителям все-таки рекомендуем быть осторожнее и внимательнее на данном участке дороги»
Михаил Антошкин
заместитель главы администрации Ялты
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