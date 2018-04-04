Из-за угрозы оползня на трассе Ялта — Севастополь ограничили движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. На трассе Ялта — Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. На трассе Ялта — Севастополь
Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием специалисты администрации, ГИБДД и Службы автомобильных дорог, сообщает
На данный момент перекрыта одна из полос дороги, установлено ограничение скорости движения. На участок не допускаются автомобили весом более 6 тонн, для них разработан объезд.
«В настоящий момент объявлена угроза ЧС и введен повышенный режим готовности. Однако мы полагаем, что возникновение оползня связано с обильными осадками, его рост в ближайшее время прекратится. Особой угрозы он не представляет, но водителям
все-такирекомендуем быть осторожнее и внимательнее на данном участке дороги»
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