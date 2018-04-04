Ученые обнаружили 72 яркие и быстрые вспышки на небе

Источник: M. Pursiainen/University of Southampton/DES Collab

Зарегистрированные явления похожи на вспышки сверхновых, но оставались видны меньше, чем ожидали ученые, поэтому исследователи пока что не могут однозначно объяснить их природу.

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Вспышка сверхновой происходит на финальной стадии эволюции некоторых звезд. После того, как небесное тело израсходовало запасы «топлива» ядре или превысило критическую массу, происходит термоядерный взрыв или коллапс, который сопровождается выбросом значительной массы вещества из внешней оболочки в межзвездное пространство. Во время вспышки сверхновой звезда резко увеличивает свою яркость с последующим сравнительно медленным затуханием (но не во всех случаях). Изучение спектра остатка небесного тела дает информацию о том, какой была звезда прародитель и какие в ней происходили процессы.

Астрономы под руководством Миики Пурсиаинена (Miika Pursiainen) из Саутгемптонского университета анализировали данные обзора Dark Energy Survey (DES). Это международный проект, который использует камеру DECam телескопа Blanco Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили для поиска галактик, сверхновых и крупных космических структур. В результате ученые обнаружили 72 вспышки — наибольшее число на сегодняшний день. При этом исследователи отмечают, что несмотря на то, что яркость событий соответствует определенным типам сверхновых, они остаются видны в течение меньшего срока, чем следовало ожидать — от недели до месяца.

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Температура вещества во время вспышки, сообщают исследователи, колебалась от 10 до 30 тысяч градусов. В последствии газ охлаждался и расширялся, что вполне характерно для сверхновых. Ученые ведут споры насчет природы зарегистрированных событий. Согласно их предположению, звезды могли сбросить часть оболочки еще до самого взрыва, а в некоторых случаях и почти всю, и ударная волна затем разогрела окружающее вещество. Астрономы заявляют, что в этом случае будет видно уже горячее облако газа, а не момент вспышки, однако чтобы подтвердить эту гипотезу необходимо намного больше данных.

Похожие кратковременные вспышки сверхновых наблюдала и другая группа астрономов. Ученые пришли к выводу, что свечение действительно может быть вызвано прохождением ударной волны от сверхновой сквозь оболочку из выброшенного ранее вещества звезды-прародителя.