В Воронеже ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 30 марта и нуждающегося в помощи

Источник: 36on.ru

Информация об исчезновении мужчины опубликована в официальной группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» 4 марта.

По данным волонтеров, Дмитрий Кобляков 30 марта вышел из своего дома на улице Первомайской, ничего не сказав родным, и ушел в неизвестном направлении. С тех пор близкие не могут связаться с ним — телефон молодого человека выключен. По некоторым данным, Дмитрия видели в районе улицы Шендрикова.

В связи с этим волонтеры и полиция продолжают искать мужчину и просят воронежцев оказать помощь в поисках и распространении информации о пропавшем.

Так, у Дмитрия Коблякова худощавое телосложение и русые волосы, рост примерно 175- 180 сантиметров. Молодой человек слегка картавит и сутулится, носит на животе мочевыводитель, может нуждаться в помощи врачей.

В день исчезновения на нем была серая дутая куртка, коричневые вельветовые брюки, черные туфли. При себе имел документы и зажигалку в виде айфона.