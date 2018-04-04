В столице открылись пасхальные ярмарки

«Цены от 15−20 леев до 120 леев за кулич. Самый большой весит килограмм 200 граммов».



«Кулич традиционный, приготовлен из домашнего теста, яиц и молока».



А в мэрии открыли ярмарку пасхальных атрибутов. Их выполнили дети из социально-уязвимых семей. Первыми её посетили исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду с заместителем.



«Купил кое-что для дочери, кое-что подарю коллегам. Очень красивые вещи, с каким усердием они изготовлены», — сказал заместитель мэра Кишинёва Руслан Кондря.



Дети признались, что рады возможности заработать.



«Работа нравится людям, приятно, когда кто-то покупает».



«Я использовала несколько оттенков синего и белого. Хотела изобразить небо».



Пасхальные ярмарки открыли во всех секторах столицы. Они будут работать вплоть до седьмого апреля.