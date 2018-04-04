В столице открылись пасхальные ярмарки
В сквере Кафедрального собора открылась пасхальная ярмарка. Там продают куличи, паски и свечи.
В сквере Кафедрального собора открылась пасхальная ярмарка. Там продают куличи, паски и свечи.
«Купила два кулича и два рулета. С шоколадом, изюмом, с белым шоколадом, с черным шоколадом».
Продавцы заверяют, что цены остались прошлогодними.
«Цены от 15−20 леев до 120 леев за кулич. Самый большой весит килограмм 200 граммов».
«Кулич традиционный, приготовлен из домашнего теста, яиц и молока».
А в мэрии открыли ярмарку пасхальных атрибутов. Их выполнили дети из
«Купил
Дети признались, что рады возможности заработать.
«Работа нравится людям, приятно, когда
«Я использовала несколько оттенков синего и белого. Хотела изобразить небо».
Пасхальные ярмарки открыли во всех секторах столицы. Они будут работать вплоть до седьмого апреля.
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