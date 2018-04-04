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18:41 (мск), источник: Publika.md

В столице открылись пасхальные ярмарки

В сквере Кафедрального собора открылась пасхальная ярмарка. Там продают куличи, паски и свечи.

Источник: Publika.md

«Купила два кулича и два рулета. С шоколадом, изюмом, с белым шоколадом, с черным шоколадом».

Продавцы заверяют, что цены остались прошлогодними.

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«Цены от 15−20 леев до 120 леев за кулич. Самый большой весит килограмм 200 граммов».

«Кулич традиционный, приготовлен из домашнего теста, яиц и молока».

А в мэрии открыли ярмарку пасхальных атрибутов. Их выполнили дети из социально-уязвимых семей. Первыми её посетили исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду с заместителем.

«Купил кое-что для дочери, кое-что подарю коллегам. Очень красивые вещи, с каким усердием они изготовлены», — сказал заместитель мэра Кишинёва Руслан Кондря.

Дети признались, что рады возможности заработать.

«Работа нравится людям, приятно, когда кто-то покупает».

«Я использовала несколько оттенков синего и белого. Хотела изобразить небо».

Пасхальные ярмарки открыли во всех секторах столицы. Они будут работать вплоть до седьмого апреля.

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