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18:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пользователи Сети высмеяли неудачный фоторобот преступника

Но полицейские уверены, что повышенное внимание поможет им поймать вора.

Источник: Reuters

На странице департамента полиции британского графства Уорикшир в Twitter появился фоторобот преступника, которого подозревают в ограблении со взломом. По информации правоохранителей мужчина вместе с сообщником проник в квартиру, где украл крупную сумму денег.

Возможно, объявление о розыске так и затерялось бы в ленте новостей, но благодаря прикрепленному фотороботу, теперь все только и говорят об этом посте.

Дело в том, что портрет преступника получился таким неудачным, что не обратить на него внимание было просто невозможно.

Полицейские отметили, что ожидали подобной реакции от интернет-пользователей, но именно благодаря такому повышенному вниманию они и надеются поймать злоумышленника.
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