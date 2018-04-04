Пользователи Сети высмеяли неудачный фоторобот преступника
Но полицейские уверены, что повышенное внимание поможет им поймать вора.
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Но полицейские уверены, что повышенное внимание поможет им поймать вора.
На странице департамента полиции британского графства Уорикшир в Twitter появился фоторобот преступника, которого подозревают в ограблении со взломом. По информации правоохранителей мужчина вместе с сообщником проник в квартиру, где украл крупную сумму денег.
Возможно, объявление о розыске так и затерялось бы в ленте новостей, но благодаря прикрепленному фотороботу, теперь все только и говорят об этом посте.
We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e— Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018
Дело в том, что портрет преступника получился таким неудачным, что не обратить на него внимание было просто невозможно.
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