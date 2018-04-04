Пользователи Сети высмеяли неудачный фоторобот преступника

Источник: Reuters

На странице департамента полиции британского графства Уорикшир в Twitter появился фоторобот преступника, которого подозревают в ограблении со взломом. По информации правоохранителей мужчина вместе с сообщником проник в квартиру, где украл крупную сумму денег.

Возможно, объявление о розыске так и затерялось бы в ленте новостей, но благодаря прикрепленному фотороботу, теперь все только и говорят об этом посте.

Дело в том, что портрет преступника получился таким неудачным, что не обратить на него внимание было просто невозможно.