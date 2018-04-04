Фонтаны Петергофа атаковали пещерные минералы
Ученые разобрались, как на фонтанах из скульптурного ансамбля Петергофа образовался
Ученые разобрались, как на фонтанах из скульптурного ансамбля Петергофа образовался
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Environmental Earth Sciences издательства Springer.
Последние годы ученые пытаются понять причины и научиться противостоять образованию
«Во время экспериментальных исследований в Петергофе мы обнаружили довольно редкий водный карбонат, — рассказал ведущий автор статьи Олег Верещагин. — Этот минерал был описан в солончаках, в пещерах и других экзотических условиях, но никогда раньше его не находили на памятниках или фонтанах. К тому же нам встретились несквегонит и лансфордит — еще более редкие в природе карбонаты магния».
Результат очень удивил ученых, ведь обычно петербургские мраморные памятники, находящиеся под открытым небом, страдают от другой распространенной проблемы — обогащенной гипсом патины. Дело в том, что под действием воды (постоянные дожди) и серы, которая содержится в выхлопных газах, на поверхности мрамора нередко образуется черная гипсовая корка. После череды химических реакций игольчатые кристаллы гипса буквально прорастают сквозь поверхность скульптуры, заставляя мрамор крошиться и отслаиваться.
Так может отвалиться нос или палец скульптуры. Это самая опасная болезнь памятников Петербурга, хотя подобные разрушения встречаются и в других городах, например во Флоренции. Что интересно, если сравнить два памятника из одного вида мрамора, одного возраста и находящиеся в одном месте, то на скульптуре сложной формы этот процесс будет идти активнее. А на памятнике простой формы — гораздо медленнее, потому что на нем не задерживается вода.
В случае с Петергофом все оказалось совсем иначе: вместе с коллегами из Государственного
«Чаши фонтанов в
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