Чемодан пепперони и чайки: канадец рассказал, за что его внесли в черный список отеля
Мужчина поделился своей историей, которая вполне могла бы стать сюжетом комедийного фильма.
Мужчина поделился своей историей, которая вполне могла бы стать сюжетом комедийного фильма.
Житель канадского города Дартмут Ник Берчилл публично попросил прощения у отеля Fairmont Empress спустя 17 лет после того, как полностью разрушил один из номеров.
Видимо, все это время Берчилла мучила совесть, и в итоге он написал два письма — одно отправил управляющему гостиницей, а другое опубликовал в интернете. В своем послании мужчина рассказал обо всем, что произошло в отеле в апреле 2001 года и попросил прощения. А случилось вот что.
Находясь в командировке, Берчилл купил друзьям на гостинцы колбасок пепперони. Чтобы они не испортились в чемодане, он разложил деликатес на подоконнике, приоткрыл окно (холодильника в номере не было) и ушел гулять.
Увидев хозяина номера, птицы начали разлетаться, разбивая стекла, срывая занавески и оставляя повсюду кусочки пепперони и помет. Вдобавок ко всему, мужчина опаздывал на важную встречу, и, пытаясь быстро собраться, уронил в воду фен, отрубив тем самым электричество.
Из непригодного для жизни номера мужчину переселили в другой, но когда он выезжал, оповестили, что теперь ему запрещено посещать гостиницу до конца жизни.
Спустя 17 лет Берчилл решил попросить прощения у руководства Fairmont Empress, рассказав всю правду. Уже на следующий день с мужчиной связались и сообщили, что наказание снято и он снова может остановиться в отеле, когда захочет.
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