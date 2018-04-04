Чемодан пепперони и чайки: канадец рассказал, за что его внесли в черный список отеля

Источник: RitaE/СС0

Житель канадского города Дартмут Ник Берчилл публично попросил прощения у отеля Fairmont Empress спустя 17 лет после того, как полностью разрушил один из номеров.

Видимо, все это время Берчилла мучила совесть, и в итоге он написал два письма — одно отправил управляющему гостиницей, а другое опубликовал в интернете. В своем послании мужчина рассказал обо всем, что произошло в отеле в апреле 2001 года и попросил прощения. А случилось вот что.

Находясь в командировке, Берчилл купил друзьям на гостинцы колбасок пепперони. Чтобы они не испортились в чемодане, он разложил деликатес на подоконнике, приоткрыл окно (холодильника в номере не было) и ушел гулять.

Вернувшись в номер, Ник обнаружил там около 40 чаек, которые прилетели на запах колбасы.

Увидев хозяина номера, птицы начали разлетаться, разбивая стекла, срывая занавески и оставляя повсюду кусочки пепперони и помет. Вдобавок ко всему, мужчина опаздывал на важную встречу, и, пытаясь быстро собраться, уронил в воду фен, отрубив тем самым электричество.

Из непригодного для жизни номера мужчину переселили в другой, но когда он выезжал, оповестили, что теперь ему запрещено посещать гостиницу до конца жизни.

Спустя 17 лет Берчилл решил попросить прощения у руководства Fairmont Empress, рассказав всю правду. Уже на следующий день с мужчиной связались и сообщили, что наказание снято и он снова может остановиться в отеле, когда захочет.