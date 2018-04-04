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18:57 (мск), источник: Zakon.kz

5 апреля в Алматы прозвучит сигнал «Внимание всем!»

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения.

Источник: Zakon.kz

05 апреля 2018 года в 12ч. 55 мин. местного времени Департамент по ЧС г. Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12ч.55м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.

В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

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