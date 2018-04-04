5 апреля в Алматы прозвучит сигнал «Внимание всем!»
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения.
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения.
05 апреля 2018 года в 12ч. 55 мин. местного времени Департамент по ЧС г. Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения, сообщает zakon.kz со ссылкой на
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12ч.55м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.
В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
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