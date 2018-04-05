Зверей и людей эвакуировали из цирка в Нижнем Новгороде

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Эквилибристы под куполом, клоуны на коньках и дрессированные хищники — таким зрители видят цирк на каждом представлении. А то, что за всем этим следят 53 видеокамеры и 40 человек, готовые в случае опасности помочь зрителям выбраться из цирковых лабиринтов в случае форс-мажора — узнали журналисты «Комсомольской правды — Нижний Новгород», побывавшие на учебной эвакуации в цирке.

Эвакуация хоть и учебная, но очень реалистичная. Голос в динамике уверенно призывает покинуть помещение, подробно рассказывая, куда должны идти зрители из разных секторов. Уборщицы, билетеры, кассиры и гардеробщицы — быстрой эвакуации способствуют все. Последние даже гардероб охраняют, не давая зрителям забрать свои куртки — ведь в случае опасности минута промедления может стоить жизни.

Зоны разделены на четыре сектора, и в каждой свой ответственный. Сотрудники покидают цирк в последнюю очередь.

Когда специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимир Графов увидит на изображениях со всех камер, что зрители окончательно покинули помещение, то даст отмашку спасаться остальным.

Несколько минут толчеи и цирк опустел. Тишину нарушают только спасатели, протягивая пожарный рукав внутрь здания. Но потом узнают, что тревога учебная и разворачиваются обратно.

— 831 зритель эвакуировался за 3:57 минуты, — радостно докладывает директор цирка Инна Ванькина. — У нас шесть эвакуационных выходов, они закрыты на щеколду, а не на ключ — человек легко сможет повернуть засов. И находится каждый выход не дальше шести метров от зала.

Но кроме зрителей и сотрудников, в цирке главные — звери. По словам сотрудников, артисты своих пушистых друзей никогда не бросят. За ними следят и днем и ночью. А в случае форс-мажора их эвакуируют во внутренний дворик цирка. Выход на улицу есть в каждом вольере с животными. Хищников поведут отдельно от травоядных, в клетках на колесах и с дрессировщиками.

Животные при эвакуации оказываются послушнее людей. Они не думают, как забрать куртку из гардероба, они на основе природного инстинкта спасают свою жизнь. Дрессировщик Александр Сосин только подходит к бассейну своего подопечного — морского льва Макса — и представитель тюленей в мгновение ока оказывается на ступеньках.

— Это люди обычно бегут за сумками и куртками, а животные слушаются без лишних движений. Они же умные и жить хотят, — прокомментировал дрессировщик.

Дошла очередь демонстрировать послушание скакуну Рыжику. Как только его вывели, Малыш, конь по соседству, встал и заинтересованно смотрел вслед.