Зверей и людей эвакуировали из цирка в Нижнем Новгороде
Дрессированные животные оказались послушнее зрителей, желающих забрать куртки из гардероба.
Дрессированные животные оказались послушнее зрителей, желающих забрать куртки из гардероба.
Эквилибристы под куполом, клоуны на коньках и дрессированные хищники — таким зрители видят цирк на каждом представлении. А то, что за всем этим следят 53 видеокамеры и 40 человек, готовые в случае опасности помочь зрителям выбраться из цирковых лабиринтов в случае
Эвакуация хоть и учебная, но очень реалистичная. Голос в динамике уверенно призывает покинуть помещение, подробно рассказывая, куда должны идти зрители из разных секторов. Уборщицы, билетеры, кассиры и гардеробщицы — быстрой эвакуации способствуют все. Последние даже гардероб охраняют, не давая зрителям забрать свои куртки — ведь в случае опасности минута промедления может стоить жизни.
Зоны разделены на четыре сектора, и в каждой свой ответственный. Сотрудники покидают цирк в последнюю очередь.
Когда специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимир Графов увидит на изображениях со всех камер, что зрители окончательно покинули помещение, то даст отмашку спасаться остальным.
Несколько минут толчеи и цирк опустел. Тишину нарушают только спасатели, протягивая пожарный рукав внутрь здания. Но потом узнают, что тревога учебная и разворачиваются обратно.
— 831 зритель эвакуировался за 3:57 минуты, — радостно докладывает директор цирка Инна Ванькина. — У нас шесть эвакуационных выходов, они закрыты на щеколду, а не на ключ — человек легко сможет повернуть засов. И находится каждый выход не дальше шести метров от зала.
Но кроме зрителей и сотрудников, в цирке главные — звери. По словам сотрудников, артисты своих пушистых друзей никогда не бросят. За ними следят и днем и ночью. А в случае
Животные при эвакуации оказываются послушнее людей. Они не думают, как забрать куртку из гардероба, они на основе природного инстинкта спасают свою жизнь. Дрессировщик Александр Сосин только подходит к бассейну своего подопечного — морского льва Макса — и представитель тюленей в мгновение ока оказывается на ступеньках.
— Это люди обычно бегут за сумками и куртками, а животные слушаются без лишних движений. Они же умные и жить хотят, — прокомментировал дрессировщик.
Дошла очередь демонстрировать послушание скакуну Рыжику. Как только его вывели, Малыш, конь по соседству, встал и заинтересованно смотрел вслед.
— Это он нервничает. Боится, что уведут совсем, и он останется здесь скучать один, — пояснили сотрудники.
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