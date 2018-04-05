Единственная в Нижегородской области ледовая переправа закрыта с 4 апреля
Ледовая переправа на р. Сура в Нижегородской области закрыта с 4 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
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Ледовая переправа на р. Сура в Нижегородской области закрыта с 4 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Ввиду повышения температуры воздуха, частичного разрушения ледового покрова и резкого выступления воды на лед ледовая переправа на р. Сура между с. Наваты (Нижегородская область) и г. Шумерля (Республика Чувашия) закрыта.
Администрацией Пильнинского района на съездах на ледовый покров созданы искусственные препятствия, на подъезде к переправе выставлены запрещающие аншлаги.
В ГУ МЧС напоминают, что на территории региона действовала единственная автомобильная ледовая переправа. Таким образом, сейчас выезд на лед водоемов Нижегородской области запрещен.
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