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08:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Единственная в Нижегородской области ледовая переправа закрыта с 4 апреля

Ледовая переправа на р. Сура в Нижегородской области закрыта с 4 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Ввиду повышения температуры воздуха, частичного разрушения ледового покрова и резкого выступления воды на лед ледовая переправа на р. Сура между с. Наваты (Нижегородская область) и г. Шумерля (Республика Чувашия) закрыта.

Администрацией Пильнинского района на съездах на ледовый покров созданы искусственные препятствия, на подъезде к переправе выставлены запрещающие аншлаги.

В ГУ МЧС напоминают, что на территории региона действовала единственная автомобильная ледовая переправа. Таким образом, сейчас выезд на лед водоемов Нижегородской области запрещен.

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