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19:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Раки-богомолы, у которых стоит поучиться танцам (видео)

Этот ролик можно пересматривать бесконечно.

Источник: skeeze/CC0

Просторы интернета облетело забавное видео, в котором три членистоногих под музыку подскакивают и встают на «хвост». Ролик тут же стал вирусным, а многие пользователи восхищались такой скорости и реакции раков.

Uptown Mantis Shrimp

Uptown Mantis Shrimp

Опубликовано Funny Now 24 марта 2018 г.

Но на самом деле это всего лишь умелый монтаж. Сначала оператор «установил» раков-богомолов на хвост, а затем, махнув палочкой, сбил их.

Тем не менее зрелище это и правда забавное, а пересматривать его можно снова и снова.

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