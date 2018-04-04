Раки-богомолы, у которых стоит поучиться танцам (видео)

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Просторы интернета облетело забавное видео, в котором три членистоногих под музыку подскакивают и встают на «хвост». Ролик тут же стал вирусным, а многие пользователи восхищались такой скорости и реакции раков.

Но на самом деле это всего лишь умелый монтаж. Сначала оператор «установил» раков-богомолов на хвост, а затем, махнув палочкой, сбил их.

Тем не менее зрелище это и правда забавное, а пересматривать его можно снова и снова.