Раки-богомолы, у которых стоит поучиться танцам (видео)
Этот ролик можно пересматривать бесконечно.
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Этот ролик можно пересматривать бесконечно.
Просторы интернета облетело забавное видео, в котором три членистоногих под музыку подскакивают и встают на «хвост». Ролик тут же стал вирусным, а многие пользователи восхищались такой скорости и реакции раков.
Но на самом деле это всего лишь умелый монтаж. Сначала оператор «установил»
Тем не менее зрелище это и правда забавное, а пересматривать его можно снова и снова.
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