Рожаем в России по закону: памятка беременным женщинам из Узбекистана

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Вопрос о том, как и где родить гражданке Таджикистана в России, считается одним из самых сложных и спорных в юридической практике.

В законах четко прописаны права и обязанности медработников и самой роженицы, но, к сожалению, они не всегда исполняются.

Sputnik Таджикистан побеседовал с координатором по вопросам здравоохранения Европейского офиса МФоККиКП в Будапеште, доктором медицинских наук Давроном Мухамадиевым.

Уроженец Таджикистана на протяжении многих лет консультирует соотечественников по медицинским вопросам и помогает в сложных ситуациях.

— Даврон Мансурович, как в России обстоит дело в оказании помощи беременным иностранкам?

— При ответе на этот вопрос надо понимать, что есть теория и есть практика. В России неплохая нормативная база для оказания медицинской помощи, в том числе и беременным. Она не лучше и не хуже, чем в других странах, а вот исполнение нередко страдает.

Основным документом, предоставляющим иностранным гражданам (в том числе различным категориям мигрантов) право пользования медицинской помощью на всей территории России, является постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания медпомощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации» от 6 марта 2013 года № 186.

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В соответствии с пунктом 3, иностранным гражданам бесплатно оказывается медпомощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

К таким типам относятся: черепно-мозговая травма, переломы костей, ушибы, вывихи, порезы, химические и термические ожоги, отравления, последствия дорожно-транспортных происшествий, острые состояния, связанные с резким ухудшением самочувствия — сердечный приступ, воспаление легких, обострения хронических заболеваний, сопровождающихся резким ухудшением здоровья и сильным болевым синдромом.

Например, желче-каменная болезнь, камни в почках, обострение гастрита, язва желудка, кишечная непроходимость, а также роды, как физиологические, а тем более осложненные, являются угрожающими жизни. При таких состояниях необходимо срочно вызывать бригаду скорой.

— Что делать, если при вызове скорой бригада требует от беременной предъявить страховой полис?

— Действительно, в реальности сотрудники скорой помощи неправомерно требуют от иностранцев предъявить полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а при его отсутствии отказываются забирать пациента в больницу и оказывать медпомощь.

Такое требование со стороны медработников является грубым нарушением законодательства Российской Федерации, так как вышеуказанное постановление не требует наличия медполиса у мигранта для предоставления медпомощи при экстренных ситуациях или обострении хронических заболеваний.

Если медработники выдвинули такие требования, то вам необходимо указать бригаде на неправомерность их действий, сослаться на постановление, о котором я рассказал выше, а при необходимости — потребовать незамедлительно связаться с руководством центра скорой помощи, или на горячую линию управления здравоохранения города или района, где вы находитесь (телефоны «горячей линии» есть на сайтах указанных управлений).

При отказе в госпитализации также необходимо ссылаться на постановление правительства РФ, а именно на этот пункт: «Скорая, в том числе скорая специализированная, медпомощь оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения указанная медицинская помощь оказывается иностранным гражданам бесплатно».

Важно отметить, что это требование касается только государственных и муниципальных лечебных учреждений, платные клиники не оказывают бесплатных услуг по госпитализации в связи с экстренными показаниями.

— Являются ли роды основанием для предоставления беременной женщине бесплатной медицинской помощи?

— Государственные лечебные учреждения сейчас имеют право зарабатывать деньги, и поэтому всеми правдами и неправдами заставляют рожениц платить в рамках добровольных медицинских услуг.

Да, в соответствии с законодательством России, медпомощь при родовспоможении предоставляется государственными и муниципальными медицинскими учреждениями бесплатно.

В ряде случаев администрация лечебного учреждения (роддома) после предоставления помощи при родах и благополучном рождении ребенка также переводит родильницу и ребенка в послеродовую палату и требует деньги за пребывание в палате, что является незаконным.

Если самочувствие матери и новорожденного не вызывает опасений, все прививки сделали, то можно выписываться. Как правило, в течение трех дней при удовлетворительном самочувствии мать с ребенком можно выписывать.

— Как быть, если администрация родильного дома требует плату за выхаживание недоношенного новорожденного?

— Как и в случаях с предоставлением экстренной помощи по другим показаниям, если имеется угроза жизни человека (в данном случае недоношенного ребенка), лечебное учреждение обязано оказывать услуги на бесплатной основе.

Наблюдение во время беременности действительно представляет собой важную проблему. Дело в том, что для мигрантов с различным правовым статусом и из разных стран существуют разные привилегии.

Если это государства-члены ЕАЭС (Армения, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь), то они могут получать полис обязательного медицинского страхования (ОМС), если официально находятся и работают в России. Раз есть ОМС, то автоматически это пропуск в женскую консультацию и роддом. Они на все имеют право.

Такая же ситуация с теми мигрантами, кто имеет разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство. А остальные могут встать на учет в женскую консультацию только в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС).

— Возьмем такую ситуацию: гражданка Таджикистана, официально работающая в РФ, беременна. Каковы должны быть ее действия, чтобы получить наиболее полную и квалифицированную помощь, чтобы родить без осложнений?

— Если у беременной женщины есть полис ОМС, то она в праве пойти в женскую консультацию и прикрепиться к медучреждению, которое находится в зоне охвата документа.

Если у таджички не оформлен медполис ОМС, то ей необходимо его приобрести, а потом также пойти в женскую консультацию, которая числится в списке выбранного полиса.

Наличие медполиса также пригодится для сдачи анализов и записи на УЗИ. Для этого подходит и ОМС, и ДМС (добровольное медицинское страхование).

Сейчас мигранты не хотят приобретать дорогие ДМС, а берут дешевые для проформы. Они, конечно, не покрывают такие расходы.

Например, частные клиники сейчас предлагают специальные программы полисов на беременных и детей за 20−25 тысяч рублей в год.

— Может ли гражданка Таджикистана рассчитывать на оплачиваемый декретный отпуск, если она официально работает в России? Какие есть льготы, когда женщина уходит в декрет?

— По-моему, это зависит от страны, поскольку есть соглашения между странами по взаимному пенсионному и социальному обеспечению.

— Распространено мнение, если гражданка Таджикистана родит в России, ее ребенок автоматически получает российское гражданство. Это действительно так?

— Нет, согласно законодательству РФ, вопрос гражданства решается только по совершеннолетию.

Насколько мне известно, только дети без попечения, оставленные в доме ребенка, получают гражданство России.

— Сталкивались ли вы, работая в России, с такими случаями, когда гражданку Таджикистана не выпускали из больницы, требуя оплатить лечение после родов?

— Вообще, это нарушение законодательства, и у нас были такие случаи. В данной ситуации рекомендации следующие: в период нахождения в стационаре не подписывать никаких документов (договор на платное лечение и так далее), и, если такие вопросы поднимаются, то сразу звонить на горячую линию управления здравоохранения.

У консульства или посольства Таджикистана нет особых механизмов воздействия, они обычно также обращаются в управление здравоохранения. Но лучше, конечно, при экстренных состояниях заранее сказать, что это нарушение законодательства России, и не платить.