Весна пришла: в Минске начнут отключать отопление 5 апреля

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Отопительный сезон для общественных и административных зданий, предприятий Минска завершается в четверг, 5 апреля, сообщили в Мингорисполкоме.

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Соответствующее решение было принято 4 апреля, передает агентство «Минск-Новости». В Мингорисполкоме будут следить за прогнозом погоды. Решение об отключении отопления у остальных категорий потребителей еще не принято.

Батареи в квартирах станут холодными, когда установится нужный температурный режим и будет благоприятный прогноз.

Согласно белорусскому законодательству, областные исполкомы и Мингорисполком самостоятельно принимают решение об отключении отопления при достижении среднесуточной температуры +8°С и выше.

Сначала отопление отключают в общественных и административных зданиях, затем — в жилищном фонде, гостиницах и учебных заведениях. В последнюю очередь без тепла останутся детские дошкольные, школьные учебные учреждения.