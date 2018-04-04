Весна пришла: в Минске начнут отключать отопление 5 апреля
Решение об отключении отопления у остальных категорий потребителей еще не принято.
Решение об отключении отопления у остальных категорий потребителей еще не принято.
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Отопительный сезон для общественных и административных зданий, предприятий Минска завершается в четверг, 5 апреля, сообщили в Мингорисполкоме.
Соответствующее решение было принято 4 апреля, передает агентство «Минск-Новости». В Мингорисполкоме будут следить за прогнозом погоды. Решение об отключении отопления у остальных категорий потребителей еще не принято.
Батареи в квартирах станут холодными, когда установится нужный температурный режим и будет благоприятный прогноз.
Согласно белорусскому законодательству, областные исполкомы и Мингорисполком самостоятельно принимают решение об отключении отопления при достижении среднесуточной температуры +8°С и выше.
Сначала отопление отключают в общественных и административных зданиях, затем — в жилищном фонде, гостиницах и учебных заведениях. В последнюю очередь без тепла останутся детские дошкольные, школьные учебные учреждения.
Если холода
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