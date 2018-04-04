В Узбекистане все разрешения и лицензии будут выдаваться в электронном порядке
Президент провел совещание, посвященное анализу работ и определению важнейших задач в сфере оказания государственных услуг субъектам предпринимательства.
Президент провел совещание, посвященное анализу работ и определению важнейших задач в сфере оказания государственных услуг субъектам предпринимательства.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 4 апреля провел совещание, посвященное анализу работ и определению важнейших задач в сфере оказания государственных услуг субъектам предпринимательства.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению» от 12 декабря 2017 года было организовано Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции. С 1 января 2018 года все центры «одно окно» преобразованы в Центры государственных услуг при Народных приемных.
В настоящее время по стране действует 201 таких центров. Ими оказываются такие услуги, как подача заявления на прием детей в дошкольное образовательное учреждение, постановка граждан на учет в накопительной пенсионной системе, подключение к
Перечень оказываемых услуг будет поэтапно расширяться, что требует автоматизации деятельности всех министерств и ведомств, налаживания между ними электронного обмена информацией.
На совещании были критически проанализированы имеющиеся в этом направлении проблемы, Министерству юстиции и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено обеспечить создание электронной информационной системы и электронной базы данных по госуслугам, а также подключение всех центров к
Охват и качество оказания государственных услуг зависит и от наличия у населения навыков использования информационных технологий. Поэтому особое внимание на совещании было уделено и вопросу повышения знаний и навыков физических и юридических лиц, обучения их предоставлению и получению документов в электронном виде.
Даны указания по дальнейшему созданию удобств предпринимателям, резкому сокращению и упрощению процедур выдачи лицензий и разрешений. В частности, поручено обеспечить полное внедрение информационного комплекса «Лицензия», позволяющего выдавать все разрешения и лицензии в электронном порядке.
На совещании заслушаны отчеты руководителей, ответственных за сферу, определены важные задачи по совершенствованию системы оказания государственных услуг.
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