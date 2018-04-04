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20:11 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Морщинистый кот покорил пользователей соцсети

Котик не только морщинистый, но и сердитый.

Пятилетний сфинкс по имени Эрдан собрал у себя в профиле в Instagram уже около 5 тыс. подписчиков. И это только начало. Котик живет в Швейцарии вместе со своей хозяйкой Сандрой Филипп.

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Кот покорил соцсети выражением своей морды: вечно хмурый и недовольный.

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На всех фотографиях котик сердит, но зато у него есть украшения, которым позавидовала бы любая девушка.

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Сандра нашла сфинкса по объявлению в интернете.

Когда я впервые увидела его, мое сердце замерло. Он покорил меня. Его морщинистая розовая кожа такая же прекрасная, как персик, его бирюзовые глаза такие же синие, как океан. Я влюбилась в него сразу же.
Сандра Филипп
Хозяйка кота
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Появление этого котика доказывает, что морщины никак не могут помешать стать популярным. Ведь теперь Эрдан составил конкуренцию знаменитому Grumpy cat.

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Если вам мало в жизни недовольных котов, то посмотрите на пушистика, который сидит, как человек, и ждет еду.

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