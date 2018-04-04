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20:17 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси отменили необходимость проставлять печать в трудовых книжках работников

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректирован порядок ведения трудовых книжек. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты № 34 от 19 марта 2018 года, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА
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В постановлении, в частности, отмечается, что первая страница (титульный лист) заверяется подписью нанимателя (лица, ответственного за выдачу трудовой книжки, уполномоченного нанимателем). Печать нанимателя (представительства иностранной организации), индивидуального предпринимателя при этом не требуется.

При приеме трудовой книжки уполномоченным должностным лицом работнику по-прежнему должна выдаваться расписка в ее получении, которая составляется в произвольной форме. Однако теперь в расписке будут указываться реквизиты нанимателя без проставления печати.

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписью нанимателя (уполномоченного должностного лица нанимателя).

Кроме того, как сообщили в эфире телеканала «Столичное телевидение», индивидуальным нанимателям разрешили не представлять трудовую книжку работника для проставления печати в регистрирующий орган по месту своей государственной регистрации.

Постановление вступило в силу.

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