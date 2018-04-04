В добрый путь: первый поезд с Южного вокзала отправился в Бухару
Поэтапно на этот вокзал будут переведены все местные поезда, а также пригородные электрички. Ежедневно
Поэтапно на этот вокзал будут переведены все местные поезда, а также пригородные электрички. Ежедневно
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Ташкенте после масштабной реконструкции запустили в эксплуатацию Южный вокзал, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.
В среду, ровно в 22:00, с обновленного перрона отправился в путь первый состав по маршруту «Ташкент — Бухара». Теперь в течении ближайших двух месяцев сюда поэтапно будут переведены все поезда местного назначения и междугородние электрички. Уже в ближайшем будущем отсюда будут отправляться поезда в Ургенч, Андижан, Кунград, Термез, Сариасию, Ходжикент, Хаваст, Бекабад, Сырдарью, Гулистан и другие города.
Поезд
На сегодняшний день этот вокзал является самым современным и интересным в дизайнерском плане в Узбекистане. Его общая площадь составляет 9,2 гектара, рядом построено три перрона протяженностью 650 метров. Уникальный объект дополняют два 14-метровых фонтана, а также небольшая роща елей, которая была привезена из Италии.
«Очень удобный и функциональный вокзал. Огромные витражные стекла, большой перрон, нет никаких дополнительных ограничений — это действительно
В здании вокзала расположены зал ожидания и
Вокзал
Здесь можно воспользоваться бесплатным
Главное, что решена проблема с очередями за билетами — здесь открыто сразу 12 касс, а также отдельный зал для компаний, приобретающих билеты по перечислению. Железнодорожники также значительно ускорили проверку документов и багажа. Теперь они проверяются только на входе в здание. Здесь организована современная система контроля — пассажиры проходят проверку через так называемую рамку, а багаж быстро осматривается на сканирующем оборудовании.
Напомним, что здание Южного вокзала было построено в 1963 году, затем реконструировано в 1985-м. В последние 15 лет он работал с перебоями, принимая лишь некоторые междугородние электрички.
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