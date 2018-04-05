Стелу «Город воинской доблести» откроют в Азове 9 мая

Открытие стелы намечено на 9 мая. Азов стал первым городом в регионе, где будет установлен такой знак. По закону, принятому в 2017 году донским парламентом, почетное звание присваивается населенным пунктам, на территории которых защитники Отечества проявили мужество и героизм. Причем это касается всех периодов истории России.

«Город Азов — это не отдельно взятая территория, это движение определенных масс людей, на праздники, в праздничные дни. Трафик туристов, а у нас в городе 200 тысяч ежегодных туристов, которые прибывают сюда. Поэтому мы смотрели максимально проходное место. Расположено близко территориально к центру. Мы, находясь со всех четырех осей движения по аллее, он находится симметрично в центре и тем самым подчеркивает, и является некоторой константой этого места», — говорит главный архитектор г. Азова Наида Исматулаева.