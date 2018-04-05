Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Назван лучший автомобиль в мире
Сын Елены Ваенги растет ее копией
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Тогда и сейчас: как изменились звезды сериала «Элен и ребята»
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Авто насмерть сбило парочку во время полового акта - СМИ
Снято видео залпа мощнейшей системы артиллерии РФ
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
18:28 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Стелу «Город воинской доблести» откроют в Азове 9 мая

В Азове завершается установка памятного знака «Город воинской доблести». Местом его расположения выбран сквер «Березка».

Открытие стелы намечено на 9 мая. Азов стал первым городом в регионе, где будет установлен такой знак. По закону, принятому в 2017 году донским парламентом, почетное звание присваивается населенным пунктам, на территории которых защитники Отечества проявили мужество и героизм. Причем это касается всех периодов истории России.

«Город Азов — это не отдельно взятая территория, это движение определенных масс людей, на праздники, в праздничные дни. Трафик туристов, а у нас в городе 200 тысяч ежегодных туристов, которые прибывают сюда. Поэтому мы смотрели максимально проходное место. Расположено близко территориально к центру. Мы, находясь со всех четырех осей движения по аллее, он находится симметрично в центре и тем самым подчеркивает, и является некоторой константой этого места», — говорит главный архитектор г. Азова Наида Исматулаева.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Дети остались за дверью": заперший двери кинозала "Зимней вишни" мужчина потерял в огне дочерей
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Британка показала, как выглядит «худший салат в мире» (фото)
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
В России появится новая мера пресечения
Экс-глава Генштаба ВМФ ответил на критику «Адмирала Кузнецова»
WWF показал фейковые фото идеальных мест
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь