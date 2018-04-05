Какое лето ждет жителей Башкирии в 2018 году
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие полгода.
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие полгода.
Росгидрометцентр составил долгосрочный прогноз погоды по стране с апреля по сентябрь. При этом синоптики предупредили: его точность примерно 70%. К тому же, прогнозы на столь долгий срок не предсказывают среднюю температуру воздуха или количество осадков.
Метеорологи лишь прогнозируют отклонения от климатических норм. Проще говоря, стало известно, ожидать ли жителям Башкирии погодных аномалий в оставшиеся месяцы весны и предстоящим летом.
АПРЕЛЬ.
Второй месяц календарной весны в республике ожидается дождливым. По данным синоптиков, осадков выпадет больше, чем положено по климатическим нормам. Дожди окутают все регионы среднего Поволжья и Урала. При этом температура воздуха ожидается в пределах нормы. Частые дожди способствуют быстрому таянию снега, что для Башкирии пока остается актуальным: в последние дни марта республику накрыли метели.
МАЙ.
Последний месяц весны напротив, будет сухим. Среднесуточные показатели температуры воздуха также сохраняться в пределах нормы. Это значит, что на сильную жару жаловаться не придется, но и осадков будет немного. В этой связи жителям Башкирии предстоит обратить пристальное внимание на пожарную безопасность на отдыхе: майские праздники — время традиционных выездов на природу.
К сожалению, не все туристы ответственно относятся к разведению костров в парках и лесах.
ИЮНЬ.
В первый месяц лета 2018 года жителям Башкирии погодные аномалии не грозят. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, повторения дождливого июня, подобно прошлогоднему, не ожидается. Температура воздуха и уровень осадков установятся на уровне нормы.
ИЮЛЬ.
Середина лета в северных и
В западных и южных районах Башкирии ни аномальной жары, ни чрезмерных осадков в июле не ожидается: все в пределах нормы.
АВГУСТ.
В последний месяц лета жителей Башкирии погодные аномалии не ожидают. Метеорологи прогнозируют в республике температуру воздуха и уровень осадков в пределах среднегодовых.
СЕНТЯБРЬ.
В традиционный месяц сбора урожая погода также не представит сюрприза жителям республики. Осадки и температура воздуха вряд ли превысят средние показатели, в отличие, скажем, от регионов южного и среднего Поволжья, где ожидается засуха.
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