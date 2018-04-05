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06:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Какое лето ждет жителей Башкирии в 2018 году

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие полгода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 31% 760 мм рт. ст. 8 м/с

Росгидрометцентр составил долгосрочный прогноз погоды по стране с апреля по сентябрь. При этом синоптики предупредили: его точность примерно 70%. К тому же, прогнозы на столь долгий срок не предсказывают среднюю температуру воздуха или количество осадков.

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Метеорологи лишь прогнозируют отклонения от климатических норм. Проще говоря, стало известно, ожидать ли жителям Башкирии погодных аномалий в оставшиеся месяцы весны и предстоящим летом.

АПРЕЛЬ.

Второй месяц календарной весны в республике ожидается дождливым. По данным синоптиков, осадков выпадет больше, чем положено по климатическим нормам. Дожди окутают все регионы среднего Поволжья и Урала. При этом температура воздуха ожидается в пределах нормы. Частые дожди способствуют быстрому таянию снега, что для Башкирии пока остается актуальным: в последние дни марта республику накрыли метели.

МАЙ.

Последний месяц весны напротив, будет сухим. Среднесуточные показатели температуры воздуха также сохраняться в пределах нормы. Это значит, что на сильную жару жаловаться не придется, но и осадков будет немного. В этой связи жителям Башкирии предстоит обратить пристальное внимание на пожарную безопасность на отдыхе: майские праздники — время традиционных выездов на природу.

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К сожалению, не все туристы ответственно относятся к разведению костров в парках и лесах.

ИЮНЬ.

В первый месяц лета 2018 года жителям Башкирии погодные аномалии не грозят. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, повторения дождливого июня, подобно прошлогоднему, не ожидается. Температура воздуха и уровень осадков установятся на уровне нормы.

ИЮЛЬ.

Середина лета в северных и северо-восточных районах республики обещает быть дождливой и … жаркой. В Росгидрометцентре сообщили о возможном превышении климатических норм по осадкам и среднесуточной температуре воздуха. Согласно климатической карте, составленной синоптиками, зоны обильных осадков и повышенной температуры сходятся аккурат в районе башкирской столицы.

В западных и южных районах Башкирии ни аномальной жары, ни чрезмерных осадков в июле не ожидается: все в пределах нормы.

АВГУСТ.

В последний месяц лета жителей Башкирии погодные аномалии не ожидают. Метеорологи прогнозируют в республике температуру воздуха и уровень осадков в пределах среднегодовых.

СЕНТЯБРЬ.

В традиционный месяц сбора урожая погода также не представит сюрприза жителям республики. Осадки и температура воздуха вряд ли превысят средние показатели, в отличие, скажем, от регионов южного и среднего Поволжья, где ожидается засуха.

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