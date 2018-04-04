Facebook запретит сторонним приложениям доступ к данным пользователей
Социальная сеть Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей. Об этом сообщается в новостном релизе компании.
Социальная сеть Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей. Об этом сообщается в новостном релизе компании.
«С сегодняшнего дня приложения, которые используют программный интерфейс Facebook (API), больше не будут получать доступ к списку гостей или постам на стене события. В будущем только приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями, будут получать доступ к событию», — говорится в
Еще одним нововведением стал список всех приложений пользователя, которые используют учетную запись Facebook. Помимо перечисления, в нем будет указано, какого рода информацию они собирают.
26 марта пользователи соцсети уличили компанию в шпионаже: метаданные о телефонных разговорах и СМС сохранились в архивах профилей юзеров.
19 марта американские журналисты сообщили о беспрецедентной утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную компанию Cambridge Analytica. Среди информации были списки друзей, предпочтения зарегистрированных людей и их телефонные контакты.
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